Yargı İş Yükü ve Alternatif Çözüm Yöntemleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yargı İş Yükü ve Alternatif Çözüm Yöntemleri

Yargı İş Yükü ve Alternatif Çözüm Yöntemleri
08.01.2026 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Tunç, Sulh Hukuk Mahkemeleri'nin iş yükünü azaltmak için alternatif çözüm yollarının önemini vurguladı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "2025 yılında Sulh Hukuk Mahkemelerinde toplam iş yükü sayısı 1 milyon 612 bin 993'tür. 2025 yılında 1 milyon 240 bin 39 dosya karara bağlanmış, 372 bin 954 dosya gelecek yıla devretmiştir" dedi.

Bakan Tunç, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen 'Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görev Alanına Giren Uyuşmazlıklarda Yargı Kararları Işığında Güncel Arabuluculuk Uygulamaları Semineri'ne katıldı. Bakan Tunç, mahkemelerin iş yükünün ve uyuşmazlıkların arttığını belirterek, "Bu tablo karşısında çözümü sadece yargılamada aramak değil alternatif çözüm yöntemlerini de devreye sokarak yargının iş yükünü azaltmalıyız. Bu noktada; kişiler arasındaki, taraflar arasındaki uyuşmazlığı dostane bir şekilde barışçıl yöntemlerle çözerek daha az masrafla, daha hızlı ve gizlilik içerisinde çözerek özellikle toplumsal barışı önceleyen ve aslında bunun geleneklerimize de uygun bir yöntemle çözülmesini sağlayan alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri giderek önem kazandı" diye konuştu.

'KARAR VERİLEN DOSYA, YIL İÇİNDE AÇILAN DOSYADAN FAZLA'

Bakan Tunç, Sulh Hukuk Mahkemeleri'nin görev alanına giren uyuşmazlıkların, hukukun insanla doğrudan temas ettiği alanları oluşturduğunu söyleyerek, "2025 yılında Sulh Hukuk Mahkemeleri'nde toplam iş yükü sayısı 1 milyon 612 bin 993'tür. Bu dosyaların 424 bin 736'sı 2024 yılından devreden, 1 milyon 176 bin 855'i yıl içinde açılan, 11 bin 402'si üst derece mahkemelerce bozularak gönderilen dosyalardan oluşmaktadır. 2025 yılında 1 milyon 240 bin 39 dosya karara bağlanmış, 372 bin 954 dosya gelecek yıla devretmiştir. Aslında rakamlara baktığımız zaman; karar verilen dosya, yıl içinde açılan dosyadan fazla. Dolayısıyla biriken iş yükünü eriten bir yargı sistemin olduğunu da burada görmek mümkün, görmekten de memnuniyet duyuyoruz. Yani 2026'daki çalışmalarla aslında bu devreden dosya sayısı giderek azalacak ve sonuçta devretmeden özellikle yıl içinde açılan dosyalar yıl içinde karara bağlanarak vatandaşlarımızın özellikle yargı hizmetinden memnuniyeti sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ, YARGILAMAYI HIZLANDIRMAK'

Bakan Tunç, 12'nci Yargı Paketinde özellikle yargılamayı hızlandırmak ve süreci sadeleştirmek amacıyla önemli taslak çalışmaları olduğunu işaret ederek, "Gerçekleştirdiğimiz her reformun ortak hedefi açıktır; yargılamayı hızlandırmak, belirsizliği azaltmak ve makul sürede sonuçlanan, güven veren bir adalet sistemi inşa etmek. Bu dönüşümün başarısı siz değerli yargı mensuplarımızın bilgi, tecrübe ve vicdanıyla mümkün olacaktır. Kanunlar yolu açar; mevzuat ve adaleti hayata geçirecek olan yargı mensuplarımızdır. Adalet Bakanlığı olarak bu sürecin her aşamasında bizler sizlere lojistik destek vermekte, mevzuatın iyileştirilmesi noktasında milletvekillerimizle aranızda bir köprü olmak noktasındaki gayretimizi hep sürdürmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Hukuk Mahkemeleri, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargı İş Yükü ve Alternatif Çözüm Yöntemleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
İlkin Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği belli oldu İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos’tan ayrılacağını açıkladı O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı

15:34
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz
14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:46:03. #7.11#
SON DAKİKA: Yargı İş Yükü ve Alternatif Çözüm Yöntemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.