Yargıtay Başkanı Akarca Kuveyt'te - Son Dakika
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Yargıtay Başkanı Akarca Kuveyt'te

23.05.2022 14:47
Yargıtay Başkanı Akarca Kuveyt'te

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mişaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ve Kuveyt Yargıtay Başkanı Ahmad Al Ajeel ile bir araya geldi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mişaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ve Kuveyt Yargıtay Başkanı Ahmad Al Ajeel ile bir araya geldi.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akarca, Ajeel'in daveti üzerine Kuveyt'e gitti. Burada Veliaht Prens Şeyh Mişaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Hukuk alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulan kabulde Akarca, iki ülke arasında ticari, kültürel ve siyasi alanda samimi ilişkilerin olduğunu ve bu ilişkilerin günden güne güçlendiğini belirtti.

Kuveyt Millet Meclisi'nin başkanını da ziyaret eden Akarca'ya, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Başkanı Mustafa Taş ile Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Dr. Seracettin Göktaş da eşlik etti.

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Kaynak: AA

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