Yargıtay Başkanı Akarca, Mersin Valisi Su'yu ziyaret etti - Son Dakika
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Yargıtay Başkanı Akarca, Mersin Valisi Su'yu ziyaret etti

25.03.2022 19:46
Yargıtay Başkanı Akarca, Mersin Valisi Su'yu ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli ziyaretlerde ve temaslarda bulunmak üzere kente gelen Akarca, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Su ile makamında görüştü.

Su, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Akarca'ya ziyaretinde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkan Vekili Tamer Yalçın ve Erdemli Başsavcısı Yaşar Özkan da eşlik etti.

Yargıtay Başkanı Akarca, Mersin Valisi Su'yu ziyaret etti

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yargıtay Başkanı Akarca, Mersin Valisi Su'yu ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yargıtay Başkanı Akarca, Mersin Valisi Su'yu ziyaret etti - Son Dakika
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