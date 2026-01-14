Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Pamukkale Sitesi Davasında "Onama" Talebi - Son Dakika
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Pamukkale Sitesi Davasında "Onama" Talebi

14.01.2026 10:43
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde 25 kişiye mezar olan Pamukkale Sitesi davasında, 3 sanığa "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan verilen 16 yıl 3'er ay hapis cezasının onanmasını istedi. Yakınlarını kaybedenler, sanıkların "olası kasttan" ceza almasını istiyor. Son kararı, Yargıtay 12. Ceza Dairesi verecek.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde 25 kişiye mezar olan Pamukkale Sitesi davasında, 3 sanığa "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan verilen 16 yıl 3'er ay hapis cezasının onanmasını istedi. Yakınlarını kaybedenler, sanıkların "olası kasttan" ceza almasını istiyor. Son kararı, Yargıtay 12. Ceza Dairesi verecek.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Pamukkale Sitesi A bloğunun 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi, müteahhitler Sadık Doğan ve Yusuf Alageyik ile teknik uygulama sorumlusu Atilla Gökçek hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Depremde yakınlarını kaybedenlerin kararı istinafa taşıması üzerine, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi kararları hukuka uygun buldu, hüküm temyiz edildi.

Başsavcılık: Sanıklara verilen cezalar onansın

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Pamukkale Sitesi davasında, 3 sanık hakkında verilen cezaların onanması istemli tebliğname hazırladı. Bağlayıcı niteliği bulunmayan Tebliğname, Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Davayla ilgili son kararı, Yargıtay 12. Ceza Dairesi verecek.

Sanıkların temyiz gerekçelerinin de reddedilmesi talep edildi

Başsavcılığın tebliğnamesinde, yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, gerekçeye, eylemlerin nitelendirilmesine göre, sanık Yusuf Alageyik müdafiinin, "bilirkişi raporlarının hatalı değerlendirildiği, sanığın kusurunun bulunmadığı, mevcut delillere göre mahkumiyet hükmü verilemeyeceği, verilen cezanın fazla olduğu, bilinçli taksir koşullarının oluşmadığı", sanık Atilla Gökçek müdafiinin, "eksik inceleme sonucu hüküm kurulduğu, mevcut delillere göre mahkumiyet hükmü verilemeyeceği, verilen cezanın fazla olduğu, bilinçli taksir koşullarının oluşmadığı", sanık Sadık Doğan müdafiinin de "bilirkişi raporları arasındaki çelişki giderilmeden eksik araştırma sonucu hüküm kurulduğu, gerekçenin yetersiz olduğu, sanığın kusurunun bulunmadığı ve beraate karar verilmesi gerektiği" şeklindeki temyiz gerekçelerinin reddedilmesi istendi.

"'Olası kast' tartışması yapılmamıştır"

Depremde yakınlarını kaybedenlerin avukatları ise sanıkların "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve indirim uygulanmadan üst sınırdan ceza verilmesini talep etti. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu talepleri de yerinde bulmayarak reddetti.

Müşteki avukatı Eren Can, süreci şöyle değerlendirdi:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Pamukkale Sitesi davasında verilen mahkumiyet hükümlerinin onanmasına ilişkin tebliğnamesi, deprem yargılamalarında cezasızlığın normalleştirilmemesi açısından önemlidir. Ancak bu dosyada yaşanan yıkım, sıradan bir ihmal değil; bilimsel ve teknik uyarılara rağmen sürdürülen uygulamaların sonucudur. Buna rağmen sanıklar yalnızca 'bilinçli taksir' kapsamında değerlendirilmiş, 'olası kast' tartışması yapılmamıştır. Bu nedenle, temyiz dilekçemizde de belirttiğimiz üzere, sanıkların 'olası kastla öldürme' suçundan yargılanmalarını ve cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Yargıtay'ın vereceği kararın, tüm deprem dosyaları açısından emsal niteliğinde olacağı açıktır."

Süreçte, sanıklardan Atilla Gökçek, cezaevinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Atilla Gökçek ile ilgili davanın ölüm nedeniyle düşürülmesine karar verilecek.

Kaynak: ANKA

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceza Dairesi, Gaziantep, Pamukkale, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

