Yarın hava yağmurlu mu? İstanbul'da yarın hava yağmurlu mu olacak? 16 Ağustos İstanbul hava durumu! - Son Dakika
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Yarın hava yağmurlu mu? İstanbul'da yarın hava yağmurlu mu olacak? 16 Ağustos İstanbul hava durumu!

15.08.2022 12:02
Yarın hava yağmurlu mu? İstanbul'da yarın hava yağmurlu mu olacak? 16 Ağustos İstanbul hava durumu!

Yarın hava yağmurlu mu? Sorusu, İstanbul'da yaşayan vatandaşların merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Peki Yarın hava yağmurlu mu? İstanbul'da yarın hava yağmurlu mu olacak? 16 Ağustos İstanbul hava durumu!

Yarın hava yağmurlu mu? Sorusu, birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. İstanbul'da 15 Ağustos sabah saatlerinde başlaya yoğun yağmur yağışı sebebiyle hayat durma noktasına geldi. Birçok toplu taşıma seferi iptal edildi. İstanbul'un bazı kesimleri sular altında kaldı. Peki İstanbul'da yarın hava yağmurlu mu olacak? 16 Ağustos İstanbul hava durumu! İşte detaylar.

YARIN HAVA YAĞMURLU MU?

İstanbullu vatandaşların merak ettiği sorulardan birisi olan, İstanbul'da yarın hava yağmurlu mu? Sorusu, birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Meteoroloji tarafından sağlanan bilgilere göre şu anlık İstanbul için yağmur gözükmemekte. Fakat her duruma karşı dikkatli ve hazırlıklı olmakta fayda var.

İSTANBUL'DA DOLU YAĞACAK MI?

İstanbul'da etkisini gösteren yoğun sağanak yağışın, vatandaşlarda oluşturduğu endişelerden birisi de İstanbul'da dolu yağacak mı? Korkusu oluyor. Meteoroloji tarafından sağlanan verilere göre İstanbul için şimdilik dolu yağması beklenmiyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul'da sabah erken saatlerinde başlayan yağmur yağışı, şehir içerisinde hayatı durma noktasın getirdi. Şehri etkisi altına alan yoğun sağanak yağmur yağışı, meteoroloji genel müdürlüğünün sağladığı bilgilere göre saat 15:00 sularında terk etmesi tahmin ediliyor.

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Son Dakika Soğuk Haber Yarın hava yağmurlu mu? İstanbul'da yarın hava yağmurlu mu olacak? 16 Ağustos İstanbul hava durumu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yarın hava yağmurlu mu? İstanbul'da yarın hava yağmurlu mu olacak? 16 Ağustos İstanbul hava durumu! - Son Dakika
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