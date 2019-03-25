Son Dakika Haberleri: Yarışmada Kazandığı Bisikleti Arkadaşına Hediye Etti

Yarışmada Kazandığı Bisikleti Arkadaşına Hediye Etti

1 saat önce

ISPARTA'da Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasında birinci olarak bisiklet ödülünü kazanan 5. sınıf öğrencisi Zeynep Nur Uysal, ödülünü arkadaşına hediye etti.

Yarışmada Kazandığı Bisikleti Arkadaşına Hediye Etti, System.String[]
ISPARTA'da Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasında birinci olarak bisiklet ödülünü kazanan 5. sınıf öğrencisi Zeynep Nur Uysal, ödülünü arkadaşına hediye etti. Uysal, "Bisikletim var. Bu bisikleti, bisikleti olmayan bir arkadaşıma hediye edeceğim. Bu arkadaşımın ismi bende saklı kalsın" diyerek örnek oldu.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından geçen hafta düzenlenen 'Orman' konulu resim, şiir ve kompozisyon dallarındaki yarışmalarda birinci olan öğrencilere ödülleri, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu tarafından verildi. Yarışmada birinci olarak bisiklet ödülünü kazanan Hızırbey Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Zeynep Nur Uysal'ın, "Bisikletim var. Ödül olarak aldığım bu bisikleti, bisikleti olmayan bir arkadaşıma hediye edeceğim. Bu arkadaşımın ismi bende saklı kalsın" demesi, programa katılanlardan alkış aldı. Kendi bisikleti olan Zeynep Nur Uysal, yarışmadan kazandığı bisikleti ise aynı gün adını açıklamadığı arkadaşına hediye etti.

MÜDÜR OKULDA ZİYARET ETTİ

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, ödül töreni sonrasında Hızırbey Ortaokulu'nu ziyaret etti. Ziyarette Zeynep Nur Uysal'ı, öğretmenlerini, okul idaresini ve ailesini tebrik eden Yıldırım, Uysal'ı ödüllendirdi. Hızırbey Ortaokulu Müdürü Tevfik Akar da hediye olarak aldığı bisikleti ihtiyacı olan arkadaşına hediye eden öğrencisi Zeynep Nur Uysal'ı tebrik etti.

- Isparta

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:39 Kaynak: DHA

Zeynep Nur, Isparta, Uysal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin Borsasından Bir Günde 1,6 Milyar Dolar Çıktı Erdoğan: Nike Ağrı'ya Fabrika Kuracak, 5 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak Belediye Başkanı'nın Pazar Arabası Dağıtımı, İzdihama Neden Oldu Binali-Semiha Yıldırım Çifti, Akbillerini Basıp Gebze-Halkalı Trenine Bindi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 16:27:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yarışmada Kazandığı Bisikleti Arkadaşına Hediye Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]