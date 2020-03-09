Yarışmak güzeldir diyenler Rally Halikarnassos'ta buluşuyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Yarışmak güzeldir diyenler Rally Halikarnassos'ta buluşuyor - Son Dakika Spor

Yarışmak güzeldir diyenler Rally Halikarnassos'ta buluşuyor

6 saat önce

TransAnatolia'nın alt markası olan Rally Halikarnassos'ta; 4x4 Otomobil, Motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde kıyasıya bir mücadele yaşanacak.

Yarışmak güzeldir diyenler Rally Halikarnassos'ta buluşuyor, System.String[]

TransAnatolia'nın alt markası olan Rally Halikarnassos'ta; 4x4 Otomobil, Motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde kıyasıya bir mücadele yaşanacak.


HIRS, MACERA, ADRENALİN VE REKABET BİR ARADA


2017 yılından bu yana hırs, rekabet, macera, adrenalin ve mücadeleyi bir arada sunan Çağdaş Holding Rally Halikarnassos, 16-19 Nisan'da dünyanın 7 harikasından birinin yer aldığı Bodrum'da muhteşem bir organizasyona daha imza atacak.


550 KM'LİK PARKURDA HEYECAN DORUKTA OLACAK


Bir yanda doğanın cömert davrandığı Bodrum'un güzellikleri, bir yanda zorlu parkurları ile katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak olan ve bu yıl 3. kez gerçekleştirilecek Çağdaş Holding Rally Halikarnassos, toplamda 550 kilometrelik bir parkura sahip.


MACERA DOLU 4 GÜN


4x4 Otomobil, Motosiklet, SSV ve ATV'ler, Ralli ve Raid sınıfları olarak iki ayrı kategoride yarışacaklar. Ralli kategorisi ile aynı parkuru takip eden Raid kategorisi, motor sporları ve doğa tutkunlarını bir araya getiren, sürat gerektirmeyen, navigasyon becerisini ön plana çıkartan tatlı bir rekabet ile karşımıza çıkıyor. Organizasyona bu yıl Türklerin ağırlıkta olduğu 80 civarı araç katılması bekleniyor.


DENİZ KENARINDA KAMPA NE DERSİNİZ?


Deniz kenarında gerçekleşecek eğlenceli bir açılış partisiyle 4 gün sürecek macerada Yalıçiftlik kamp alanında konaklayacak olan yarışçılar hırsla ve heyecanla yarışırken aynı zamanda Bodrum, Datça ve Gökova'nın eşsiz güzelliklerinin de tadını çıkaracaklar. Tüm bu heyecan ve macerayı sadece yarışmacı olarak değil, misafir olarak da yaşamak mümkün.


Kazananlara ödüllerin verileceği kupa töreni muhteşem bir parti ile son bulacak.


KAYITLAR BAŞLADI


Tosfed Baja kupasına puan veren bir yarış olan Çağdaş Holding Rally Halikarnossos macerasında siz de yerinizi almak isterseniz, kayıt ve başvurular başladı.


www.rallyhalikarnassos.com

Motosiklet, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil zeytin bahçesine uçtu: 2 ölü
Kavga etmek için balkondan aşağı atladı! Olay anı kamerada 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı, otomobil alev aldı Manchester United gözlemcileri, Uğurcan Çakır ve Sörloth'u izledi

Son Dakika Haberleri
23:46 Hamza Hamzaoğlu'ndan maç sonu isyan: "Beşiktaş'a verdiler"
23:37 Manchester United gözlemcileri, Uğurcan Çakır ve Sörloth'u izledi
23:21 Dinamo Sassari, koronavirüs tehdidi nedeniyle maça çıkmama kararı aldı
23:19 Gençlerbirliği - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından
23:16 Maçın ardından

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 00:20:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yarışmak güzeldir diyenler Rally Halikarnassos'ta buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]