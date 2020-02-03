Yarıyıl tatili sonrası öğrenciler ders başı yaptı - KAHRAMANMARAŞ - Son Dakika

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İl Milli Eğitim Müdürünü sınıfta öğrencilerle sohbeti

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'ın açıklaması Yarıyıl tatili sonrası öğrenciler ders başı yaptı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yarıyıl tatilinin tamamlanmasıyla 276 bin öğrenci için ders zili çaldı.

Kentte okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler, yarıyıl tatilinin ardından bugün okullarının yolunu tutarak ders başı yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut ile merkez Onikişubat ilçesindeki Cahit Zarifoğlu İlkokulunu ziyaret etti.

Burada sınıfları gezen Yılmaz, öğrencilere tatilde neler yaptıklarına ilişkin sorular sordu, sohbet etti.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin enerji toplayarak okula geldiklerini belirterek, "Bu bizi çok sevindirdi. Biz inşallah bu enerjileriyle beraber ikinci eğitim öğretim yılında akademik anlamda, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapmak suretiyle de güzel insanlar olarak yetişmeleri için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz." diye konuştu.