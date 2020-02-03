Yarıyıl tatili sonrası öğrenciler ders başı yaptı - KAHRAMANMARAŞ - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yarıyıl tatili sonrası öğrenciler ders başı yaptı - KAHRAMANMARAŞ - Son Dakika

Yarıyıl tatili sonrası öğrenciler ders başı yaptı - KAHRAMANMARAŞ

6 saat önce

Okuldan görüntü Öğrencilerden görüntü İl Milli Eğitim Müdürünü sınıfta öğrencilerle sohbeti İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'ın açıklaması Yarıyıl tatili sonrası öğrenciler ders başı yaptı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yarıyıl tatilinin tamamlanmasıyla 276 bin öğrenci için ders zili çaldı.

Okuldan görüntü

Öğrencilerden görüntü

İl Milli Eğitim Müdürünü sınıfta öğrencilerle sohbeti

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'ın açıklaması Yarıyıl tatili sonrası öğrenciler ders başı yaptı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yarıyıl tatilinin tamamlanmasıyla 276 bin öğrenci için ders zili çaldı.

Kentte okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler, yarıyıl tatilinin ardından bugün okullarının yolunu tutarak ders başı yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut ile merkez Onikişubat ilçesindeki Cahit Zarifoğlu İlkokulunu ziyaret etti.

Burada sınıfları gezen Yılmaz, öğrencilere tatilde neler yaptıklarına ilişkin sorular sordu, sohbet etti.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin enerji toplayarak okula geldiklerini belirterek, "Bu bizi çok sevindirdi. Biz inşallah bu enerjileriyle beraber ikinci eğitim öğretim yılında akademik anlamda, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapmak suretiyle de güzel insanlar olarak yetişmeleri için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz." diye konuştu.

Yarıyıl tatili sonrası öğrenciler ders başı yaptı - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Cemal Yılmaz, Onikişubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bekçilerin öğretmenlerden daha fazla maaş alması, sosyal medyada gündem oldu
Binali yıldırım ilkokulu ve anaokulu törenle açıldı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Rusya, rejimi kontrol etmezse harekete geçeriz Erzurum'daki CHP İl Kongresi'de arbede çıktı, başkan adayı salondan çıkarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 18:20:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yarıyıl tatili sonrası öğrenciler ders başı yaptı - KAHRAMANMARAŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]