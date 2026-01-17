Yarıyıl Tatilinde Trafik Artışı Bekleniyor - Son Dakika
Yarıyıl Tatilinde Trafik Artışı Bekleniyor

Yarıyıl Tatilinde Trafik Artışı Bekleniyor
17.01.2026 15:25
LASİD, kış koşullarında güvenli sürüş için lastik kontrolü ve hava durumunu takip etmeyi öneriyor.

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte şehirlerarası yollarda trafiğin artmasını beklediklerini belirterek "Gideceğiniz il sınırları içindeki hava ve yol durumunu valilik duyurularıyla takip edin ve gerekli uyarıları dikkate alın." dedi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte şehirlerarası yollarda trafiğin artması bekleniyor.

LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, kış koşulları nedeniyle uzun yola daha dikkatli ve kontrollü çıkmanın önemine işaret ederek "Bir lastiğin yola temas ettiği alan, avuç içi kadar bir alan. Aracımızdayken bizi ve sevdiklerimizi yola bağlayan tek bağlantı noktası bu. Doğru lastik kullanımı bu yüzden önemli." uyarısında bulundu.

Uzun yola çıkacak sürücülere kış koşullarına uygun lastik kullanmalarını, lastik bakım ve kontrollerini uzman gözüyle yaptırmalarını öneren Kurt, yarıyıl tatilinde yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredebileceğine ve ani hava değişimlerine dikkati çekti.

Kurt, bazı bölgelerde yaşanan yoğun kar yağışı, karlanma ve buzlanma gibi hava durumlarında kış lastiğinin güvenli trafik için önem taşıdığını vurgulayarak "Özellikle şehirlerarası yollarda, gideceğiniz il sınırları içindeki hava ve yol durumunu valilik duyurularıyla takip edin ve gerekli uyarıları dikkate alın. Karlı ve soğuk havada trafiğe çıkacak sürücülerin kış koşullarına uygun sürüş kurallarına uymaları sadece kendileri için değil, aileleri ve ortak trafikte yer alan tüm vatandaşlarımız için önemlidir." dedi.

"Diş, topuk, sırt kontrolleri yapılmalı, doğru hava basılmalı"

LASİD Genel Sekreteri Kurt, seyahat öncesi lastiklerin bir uzman tarafından kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayarak güvenli sürüş için en önemli durumun, lastiklerin uygun janta monte edilmesi, doğru havanın basılması, balans ayarlarının yapılması olduğunu belirtti.

Lastiklere, araç üreticisinin önerdiği kriterlere göre hava basıncı kontrolünün yapılması gerektiğini ifade eden Kurt, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Lastiklerinizin diş derinliğini ölçtürün. Yedek lastiğinizin de aynı kontrollerle sağlam olduğundan emin olun. Diş, topuk, sırt kontrollerini mutlaka yaptırın, düzensiz aşınma, delinme, yıpranma varsa önlemini alın. Bu bakım ve kontroller yakıt tasarrufu da sağlayarak uzun yolda aracınıza ve size daha güvenli daha ekonomik ve daha konforlu bir sürüş sunacaktır. Ayrıca bu bakım ve kontroller düzensiz aşınmayı da önleyerek lastiğinizin ömrünü uzatır."

Kurt, kış koşullarında güvenli lastiğin kış lastiği olduğunu, araçta zincir bulundurulması gerektiğini ve lastiklerin balans ayarlarının yetkili servislerde yaptırılması gerektiğini de dile getirdi.

Kaynak: AA

