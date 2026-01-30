Yarıyıl Tatilinde Yeşilay Kış Okulu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yarıyıl Tatilinde Yeşilay Kış Okulu

Yarıyıl Tatilinde Yeşilay Kış Okulu
30.01.2026 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Kars Şubesi, tatilde çocuklara ve ailelere yönelik 'Kış Okulu' etkinliği düzenledi.

Yeşilay Kars Şubesince, yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik, ailelerin de katılımıyla "Kış Okulu" etkinliği düzenlendi.

Yarıyıl tatilini verimli değerlendirmek amacıyla Yeşilay Kars Şubesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında, anneler ve çocukların katılımıyla kitap okuma atölyesi yapıldı. Çalışmayla çocuklara okuma alışkanlığı kazandırılması ve aile içi etkileşimin güçlendirilmesi amaçlandı.

Programda çocuklar, "Yeşilcan'dan Mektup Var" projesi çerçevesinde mektup yazdı.

Yeşilay Kars Şube Başkanı Gamze İlgar, bu etkinlikle çocukların el becerilerini geliştirebilecekleri faaliyetlere yöneldiklerini söyledi.

Çocuklara sağlıklı yaşam becerilerini kazandırabilmek adına sağlıklı yaşam eğitimi verdiklerini dile getiren İlgar, "Sağlıklı yaşam becerileri kazandırmak için, dijitalden, telefondan, tabletten ve bu gibi dijital aletlerden uzak durulmasına yönelik destekleyici programlar yürütmekteyiz. Aileleriyle birlikte misafir ettiğimiz çocuklarımıza farkındalık eğitimleri gerçekleştirirken, ailelere de sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele eğitimi verilmekte, aynı zamanda çocuklarımızın yarıyıl tatillerini dolu dolu geçirmelerine vesile olmak bizim için çok gurur verici." ifadesini kullandı.

Etkinliklere katılan öğrencilerden Ela Asel Arapoğlu da "Burada yaptığım etkinlikler beni çok mutlu etti ve eğlendim. Boyama yaptık, Yeşilaya mektup yazdık." dedi.

Medine Gül Toptaş ise keyifli vakit geçirdiklerini anlatarak, "Bugün burada Yeşilayda boyama yaptık, Mavi Kırlangıç dergisinden bulmacalar çözdük, rüzgar gülü yaptık. Yeşilayda olmak gerçekten çok güzel bir şey. Yeşilay kötü alışkanlıkları olan insanlara yardım ediyor ve onları kötü alışkanlıklarından vazgeçirmeye çalışıyor. İyi ki Yeşilay var." dedi.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yarıyıl Tatilinde Yeşilay Kış Okulu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat Hızla yayılmaya başladı 3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat! Hızla yayılmaya başladı
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü
Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV’ye vurdular Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV'ye vurdular
Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
Trabzonspor, Umut Nayir’i kadrosuna kattı Trabzonspor, Umut Nayir'i kadrosuna kattı

17:05
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
16:35
Futbol şöleni bizi bekliyor İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
15:02
Belçika’da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 17:18:08. #7.11#
SON DAKİKA: Yarıyıl Tatilinde Yeşilay Kış Okulu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.