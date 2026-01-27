Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 14 Gözaltı

(ANKARA) – Yasa dışı bahis suçuna yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında, 16 şüpheliden 14'ü gözaltına alınırken, 2 şüphelinin ise firar durumunda olduğu belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı bahis suçuna yönelik İstanbul'da eş zamanlı birden fazla noktaya operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsacvılığı'nın operasyonlara ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasadışı bahis suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında; yasal bahis işletmelerinde 'kapalı devre' olarak adlandırılan sistem üzerinden, yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla bahis ve kumar oynatıldığı, işletmelere gelen şahısların telefonlar üzerinden veya fiziki temasla bu sitelere yönlendirilerek bahis oynamalarının sağlandığı belirlenmiştir.

Resmi olarak faaliyet gösteren 5 farklı işletme üzerinden yasa dışı bahis faaliyeti yürüttükleri tespit edilen şüpheli şahısların, 2023–2025 yılları arasında banka hesaplarında gerçekleşen para hareketinin yaklaşık 600 milyon TL olduğu anlaşılmıştır.

Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 27 Ocak 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, şüpheli 16 hedeften 14'ü yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. 2 şüpheli firar durumundadır.

Konu ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."