Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 15 Tutuklama

Mersin merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 15'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, internet üzerinden yasa dışı bahis oynayarak haksız kazanç sağladıkları belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Mersin, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Gaziantep'te tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde 23 cep telefonu, 2 bilgisayar, 22 banka kartı ve 66 bin lira ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
