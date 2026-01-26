Yasa dışı gelirlerin aklanmasına yönelik operasyonda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Yasa dışı gelirlerin aklanmasına yönelik operasyonda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

26.01.2026 23:43
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirin PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden aklandığı iddiasıyla İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin aklandığı iddiasıyla 38 şüpheli gözaltına alındı. Ardından 15 kişi tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

PAPEL'E OPERASYONDA ÇOK SAYIDA GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden para aklandığı iddiasıyla gözaltına alınarak, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 38 şüphelinin buradaki işlemleri tamamlandı.

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadeleri alınan 17 şüpheli tutuklanma, 21 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe, 15 şüpheli tutuklandı, 23 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkililerine yönelik çalışma başlatmıştı.

Çalışmalarda ekipler, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden sağlanan suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğunu, çok sayıda yurt içi ve dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transferine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri, bu suretle "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri belirlenmişti.

Örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendikleri, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldıkları değerlendirilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 38 zanlı yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuş, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum atanmıştı.

Kaynak: AA

