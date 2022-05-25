Eskişehir'de asayiş

Eskişehir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla M.K. ile Y.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, banka kartları, cep telefonları ile taşınabilir bellekler ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

İş yerlerinden hırsızlık

Eskişehir'de çok sayıda iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinden hırsızlık olaylarının şüphelileri S.A. ile M.N'yi saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin denetiminde 9 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında kent genelinde şüphelenilen kişiler ve araçlar üzerinde yapılan denetimlerde 9 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan M.K, A.A, S.Y, Y.E, G.A, O.B, F.U, İ.T ve C.D'nin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 7 tabanca, 1 tüfek, 82 fişek, 12 tüfek kartuşu ile 3 kesici alet ele geçirildi.

Şüpheli 9 kişi emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.