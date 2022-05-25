Eskişehir'de asayiş - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de asayiş

25.05.2022 10:05
Eskişehir'de asayiş

Eskişehir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla M.K. ile Y.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, banka kartları, cep telefonları ile taşınabilir bellekler ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

İş yerlerinden hırsızlık

Eskişehir'de çok sayıda iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinden hırsızlık olaylarının şüphelileri S.A. ile M.N'yi saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin denetiminde 9 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında kent genelinde şüphelenilen kişiler ve araçlar üzerinde yapılan denetimlerde 9 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan M.K, A.A, S.Y, Y.E, G.A, O.B, F.U, İ.T ve C.D'nin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 7 tabanca, 1 tüfek, 82 fişek, 12 tüfek kartuşu ile 3 kesici alet ele geçirildi.

Şüpheli 9 kişi emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Asayiş, Bahis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de asayiş - Son Dakika


Son Dakika
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
16:02 Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
15:49 MSB, teröristlere ait mağaradan İsveç yapımı tanksavarların ele geçirildiğini duyurdu
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 16:16:13. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de asayiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement