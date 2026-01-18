Yasa Dışı Bahis ve Kumar Hesaplarına Erişim Engeli

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli uygulanmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu'nun 13 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen 365 sayılı toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamları gündemin ana maddelerinden biri oldu.

Kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda; yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Falcı, medyum, astrolog hizmetlerine ilişkin 26 internet sitesine erişimin engeli kararı

Reklam Kurulu'nun 365 sayılı toplantısının gündeminde yer alan bir diğer konu başlığının ise falcı, medyum ve astrologlar tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklam ve tanıtım faaliyetleri olduğu belirtildi. Bu kapsamda, falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklam faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 26 internet sitesine yönelik erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasına karar verildi.