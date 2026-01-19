Yasa Dışı Kürtaj Operasyonu: Doktor ve Eşi Tutuklandı - Son Dakika
Yasa Dışı Kürtaj Operasyonu: Doktor ve Eşi Tutuklandı
19.01.2026 20:49
Denizli'de yasa dışı kürtaj iddiasıyla gözaltına alınan doktor ve eşi, mahkemece tutuklandı.

DENİZLİ'de yasa dışı kürtaj yapıldığı iddiasıyla düzenlenen polis operasyonunda gözaltına alınıp, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Dr. Mehmet İ. (55) ile eşi Alara İ. (47), Başsavcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Doktor ve eşi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandılar.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktorunun, yasa dışı kürtaj yaparak anne karnındaki 10 haftanın üzerindeki bebekleri düşürdüğünü tespit etti. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, önceki gün Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mehmet İ.'nin (55), Doktorlar Caddesi'ndeki muayenehanesine operasyon düzenledi. Operasyonda Dr. Mehmet İ. ile eşi Alara İ. (47), tıbbi sekreter Seher Z. (46) ve kürtaj yaptıran bir kadın gözaltına alındı.

4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Muayenehanede ekiplerin aramasında, kürtaj sonrası poşet içerisindeki ve 10 haftanın üzerinde olduğu öğrenilen bebek cenini bulundu. Cenin, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı'na gönderildi. Soruşturmayı genişleten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, doktora kürtaj yaptıracak hamile kadınları yönlendirdiği öğrenilen başka bir doktor ile aracılık ettiği tespit edilen 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

Yapılan soruşturma kapsamında, evlilik dışı hamile kalan 20'ye yakın kadının ve 16 yaş altı hamile çocukların, anne karnında 10 haftanın üzerindeki bebeklere kürtaj yapıldığı ya da satılması yasak olan haplarla düşük yaptırıldığı iddia edildi. Kürtaj işleminin 600 bin liraya yapıldığı ileri sürüldü. Şüphelilerden 5'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İşlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen Dr. Mehmet İ. ile eşi Alara İ. (47) ve tıbbi sekreter Seher Z. (46) savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bugün ise Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, üst mahkemeye itirazda bulundu. Başsavcılığın itirazını değerlendiren üst mahkeme Dr. Mehmet İ. ile eşi Alara İ. hakkında yakalama kararı çıkardı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafında bugün tekrar gözaltına alınan Mehmet İ. ile eşi Alara İ. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

