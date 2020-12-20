Yasak günde avlanan kişiye ceza - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla hafta sonları uygulanan kısıtlama gününde avlandığı ve belgesi olmadığı belirlenen avcıya idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında kısıtlama gününde kara avcılığı yaptığı belirlenen bir kişiyi yakaladı.

Avcının belgesiz olarak da avlandığını belirleyen ekipler, işlem yaparak idari para cezası uyguladı. Ekipler, ayrıca kısıtlama gününde avlandığı belirlenen avcı hakkında bu yönde de cezai işlem uygulanması için kimlik bilgilerini ilettiği İlçe Jandarma Komutanlığı'na bilgilendirmede bulundu.

Avcının avda kullandığı ruhsatsız, takozsuz yarı otomatik av tüfeğine ise el konuldu.