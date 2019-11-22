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Son Dakika Genel Yaşar Büyükanıt, Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak - Son Dakika

Yaşar Büyükanıt, Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak

6 saat önce

Yaşar Büyükanıt, Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacakİSTANBUL - Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Cumartesi günü Selimiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Yaşar Büyükanıt, Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak

İSTANBUL - Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Cumartesi günü Selimiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın cenaze töreni belli oldu. Askeri törenin ardından Büyükanıt'ın Cumartesi günü öğle namazına müteakiben Selimiye Camii'de kılınacak cenaze namazı ile Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Yaşar Büyükanıt, Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak

Yaşar Büyükanıt, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:18 Kaynak: İHA
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