Yaşar Güler, Gana Büyükelçisi ile Görüştü

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gana'nın Ankara Büyükelçisi Abdul Nasiru-Deen ile Bakanlık'ta bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gana'nın Ankara Büyükelçisi Abdul Nasiru-Deen'i kabul etti" denildi.
