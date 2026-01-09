Yasemin Akan: Kick Boks Hayatıma Renk Katıyor - Son Dakika
Yasemin Akan: Kick Boks Hayatıma Renk Katıyor

09.01.2026 11:24
Kimya mühendisi Yasemin Akan, kick boks için köyünde antrenman yaparak dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Balaban köyünde dünyaya gelen kimya mühendisi Yasemin Akan (28), kick boks müsabakalarına köyünde hazırlanıyor.

Yaklaşık 3 yıl önce babasının yönlendirmesiyle kick boksa ilgi duymaya başlayan Akan, Lüleburgaz ilçesinde bir ilaç firmasında kimya mühendisi olarak görev yapıyor.

Genç sporcu, izinli günlerinde Istranca Dağları eteklerinde bulunan köyüne gelerek antrenmanlarını sürdürüyor.

Gençlik yıllarında bir dönem boks yapan babası Faruk Akan (56) ile çalışan Yasemin Akan, kas gücünü artırmak amacıyla evinin bahçesinde balyozla odun kırıyor, tahta çitlere asılı araç lastiğini yumruklayarak güç ve dayanıklılık çalışmaları yapıyor.

Hafta içi ise Lüleburgaz'da antrenörü Hasan Şengül gözetiminde çalışmalarına devam eden Akan, 2025 yılında Antalya'da düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Aynı yıl yine Antalya'da gerçekleştirilen bir diğer Türkiye şampiyonasında da üçüncülük elde eden sporcu, bu yıl yapılacak Kick Boks Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Yasemin Akan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının etkisiyle sporla iç içe büyüdüğünü söyledi.

Kick boksa profesyonel olarak 3 yıl önce başladığını anlatan Akan, hem iş hayatında hem de spor kariyerinde başarılı olmak için yoğun çaba gösterdiğini ifade etti.

Akan, hafta sonlarını genellikle köyünde geçirdiğini belirterek, temiz havada antrenman yapmanın kendisi için büyük motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

Kick boksun kendisi için bir yaşam biçimi haline geldiğini dile getiren Akan, "Boks benim için tam anlamıyla bir mücadele ruhu. Köy ruhunu, çocukluğumu, mücadeleyi ifade ediyor. Hayatımın vazgeçilmez bir parçası oldu." dedi.

İlk müsabakasında heyecan yaşamasına rağmen Türkiye üçüncülüğü elde ettiğini aktaran Akan, her müsabakada kendini geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Akan, bundan sonraki hedefinin dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmek olduğunu vurgulayarak, bu amaç doğrultusunda gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

