Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, pasör çaprazı Yasemin Özel ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Kadın Voleybol Takımımızın sporcusu Yasemin Özel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Yasemin Özel'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Yasemin Özel Beşiktaş'tan Ayrıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?