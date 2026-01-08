Yasemin Yıldırım Davası Başladı - Son Dakika
Yasemin Yıldırım Davası Başladı

08.01.2026 17:31
10 yaşındaki Yasemin'in ölümüne ilişkin 2 kuzenin yargılanmasına başlandı, duruşma ertelendi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde geçen yıl kayıp ihbarı yapılan ve cansız bedeni oturduğu sitedeki bir binanın yangın merdiveninde bulunan 10 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ın ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 2 kız kuzeninin yargılanmasına başlandı.

Ergani Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı görülen duruşmaya tutuklu kuzen M.Ç. (17), tutuksuz kuzen İ.Y.T. (17) ve maktülün babası ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada M.Ç. ve İ.Y.T, üzerlerine isnat edilen suçlamaya ilişkin savunma yaptı ve 4 tanık dinlendi.

Maktül Yasemin Yıldırım'ın babası sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, M.Ç. ve İ.Y.T'nin mevcut hallerinin devamı ile dosyadaki eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme, tutuklu M.Ç'nin mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı 17 Şubat'a erteledi.

İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu M.Ç. hakkında "çocuğu tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar, tutuksuz İ.Y.T hakkında da "çocuğu tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Olay

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kayıp ihbarı yapılan Yasemin Yıldırım'ın (10) cansız bedeni 18 Haziran 2025'te oturduğu sitedeki bir binanın yangın merdiveninde bulunmuştu. Yıldırım'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen kuzenlerinden M.Ç. (17) tutuklanmış, İ.Y.T. (17) ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
