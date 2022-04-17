Yaşı nedeniyle indirimli kart verilmeyen öğrencinin talebi KDK'nin kararıyla karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yaşı nedeniyle indirimli kart verilmeyen öğrencinin talebi KDK'nin kararıyla karşılandı

17.04.2022 09:40
Yaşı nedeniyle indirimli kart verilmeyen öğrencinin talebi KDK'nin kararıyla karşılandı

Bursa'da bir öğrenci, yaşının 27'den büyük olması nedeniyle verilmeyen indirimli toplu taşıma kartını Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) Büyükşehir Belediyesine verdiği tavsiye kararının ardından aldı.

Bursa'da bir öğrenci, yaşının 27'den büyük olması nedeniyle verilmeyen indirimli toplu taşıma kartını Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) Büyükşehir Belediyesine verdiği tavsiye kararının ardından aldı.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, Bursa Uludağ Üniversitesinde öğrenci olan bir kişi, indirimli kart almak ilgili kuruma başvurdu ancak 27 yaşından büyük olduğu gerekçesiyle indirimli kart alma hakkının olmadığı yönünde kendisine bildirimde bulunuldu.

Bunun üzerine öğrenci, KDK'ye başvurdu. Dilekçesinde öğrencilik için yaş sınırı bulunmamasına rağmen öğrencilik haklarından yararlanmasının yaşla sınırlandırılmasının Anayasa'da güvence altına alınan eşitlik ve eğitim öğretim hakkına aykırı olduğunu, ayrıca sosyal devlet ilkesiyle de bağdaşmadığını savunan öğrenci, başka illerde bu yönde bir uygulama olmadığını belirterek sorununun çözümünü talep etti.

Başvuruyu inceleyen KDK, başvurucu öğrenciyi haklı buldu ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına tavsiye kararı verdi.

Çeşitli sebeplerle üniversite öğrenimine geç başlamış ya da ikinci, üçüncü üniversite eğitimi alan kişilerin bulunabileceği ifade edilen kararda, öğrencinin talebinin karşılanması gerektiği bildirildi. Kararda ayrıca, belediyenin internet sitesinde yer alan başvuru bilgilerindeki öğrenci tanımının, yürürlükteki yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi gerektiği ifade edildi.

Kararın ardından belediye, başvurucuya indirimli öğrenci kartının tanımlandığı ve Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliğinin güncellendiği yönünde KDK'ye bildirimde bulundu.

YORUMLAR
500
Köylüler kendilerine emanet edilen yüzlerce yıllık sancağa gözü gibi bakıyor Köylüler kendilerine emanet edilen yüzlerce yıllık sancağa gözü gibi bakıyor

Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa, Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaşı nedeniyle indirimli kart verilmeyen öğrencinin talebi KDK'nin kararıyla karşılandı - Son Dakika


Son Dakika
09:19 Ukrayna'nın esir aldığı Medvedçuk'un eşi bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
09:17 Rusya'nın ele geçirip bıraktığı köyde kimyasal silah kalıntıları bulunduğu öne sürüldü
09:15 Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkayıp itiraf etti: Kim demiş ayıp diye, ben yıkarım
09:13 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle İstanbul'da birçok ilçede yollar trafiğe kapatıldı
09:11 Meteoroloji uyardı! Trakya ve Marmara için yağış geliyor
01:03 Bayraktar TB2 SİHA'larıyla ilgili Fransa'dan yeni bir adım! Benzer silahlı insansız hava araçlarının üretilmesi gündemde
00:58 Yaşadığı sakatlık nedeniyle gözyaşları içinde karşılaşmayı terk etmişti! Pelkas'ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
00:33 Millet İttifakı'na destek vereceğini açıklayan Muharrem İnce, sadece tek bir konu için söz istedi
23:47 Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'i hangi takımın istediğini açıkladı
23:38 Arda Güler'in attığı penaltının detaylarını İsmail Kartal paylaştı: Miguel Crespo ile haber yolladım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 09:47:23. #1.13#
SON DAKİKA: Yaşı nedeniyle indirimli kart verilmeyen öğrencinin talebi KDK'nin kararıyla karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement