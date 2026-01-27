Yasin Özcan Beşiktaş'a Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Yasin Özcan Beşiktaş'a Geldi

Yasin Özcan Beşiktaş\'a Geldi
27.01.2026 22:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genç futbolcu Yasin Özcan, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu 19 yaşındaki futbolcu Yasin Özcan, İstanbul'a geldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'den tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen genç futbolcuyu kulüp personeli karşıladı.

Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Yasin Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Takım için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Avrupa'ya gittim, tecrübe ettim ve şimdi geri dönüyorum. Öğrendiğim şeyleri en iyi şekilde burada uygulayacağım. Sahada yüzde 100'ümü vereceğim. Sergen Yalçın ile çalışacağım için çok heyecanlıyım. Beşiktaş'ı inşallah hak ettiği yerlere getireceğiz."

Yasin, A Milli Takım'a yeniden seçilmeyi de en büyük hedeflerinden biri olarak açıkladı.

Genç milli oyuncu, daha sonra kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

Kasımpaşa altyapısında yetişen genç futbolcu, 90'ı Süper Lig olmak üzere lacivert-beyazlı formayı 94 kez sırtına geçirdi. Yasin, bu sezon yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer olmuştu. Daha sonra Anderlecht'e kiralanan savunma oyuncusu, Belçika ekibinin formasını bu sezon 6 maçta terletti.

Yasin Özcan, A Milli Takım formasını ise 1 kez giydi.

Sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Yasin Özcan'ın siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Milli Takım, Beşiktaş, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yasin Özcan Beşiktaş'a Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası
Elektrik bağlantılarında yeni dönem Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Dünya devinde deprem 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti Dünya devinde deprem! 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti
Usta oyuncu Ali Tutal’dan kötü haber Entübe edildi Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

23:32
Trump: Irak’ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
23:15
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
22:48
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati’ni güncelledi
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati'ni güncelledi
22:03
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
21:18
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
21:15
Ünlü Rapçi Blok3’ün şarkıları Spotify’dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 00:10:03. #7.11#
SON DAKİKA: Yasin Özcan Beşiktaş'a Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.