Yasin Özcan Beşiktaş\'a Geldi

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu 19 yaşındaki futbolcu Yasin Özcan, İstanbul'a geldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'den tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen genç futbolcuyu kulüp personeli karşıladı.

Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Yasin Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Takım için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Avrupa'ya gittim, tecrübe ettim ve şimdi geri dönüyorum. Öğrendiğim şeyleri en iyi şekilde burada uygulayacağım. Sahada yüzde 100'ümü vereceğim. Sergen Yalçın ile çalışacağım için çok heyecanlıyım. Beşiktaş'ı inşallah hak ettiği yerlere getireceğiz."

Yasin, A Milli Takım'a yeniden seçilmeyi de en büyük hedeflerinden biri olarak açıkladı.

Genç milli oyuncu, daha sonra kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

Kasımpaşa altyapısında yetişen genç futbolcu, 90'ı Süper Lig olmak üzere lacivert-beyazlı formayı 94 kez sırtına geçirdi. Yasin, bu sezon yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer olmuştu. Daha sonra Anderlecht'e kiralanan savunma oyuncusu, Belçika ekibinin formasını bu sezon 6 maçta terletti.

Yasin Özcan, A Milli Takım formasını ise 1 kez giydi.

Sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Yasin Özcan'ın siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.