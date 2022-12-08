Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, 6 yaşındaki kızını evlendirdiği iddiası hakkında konuştu: Proje ürünüdür

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'yi 6 yaşında evlendirdiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Tüm Türkiye'nin tepkisini çeken olay, H.K.G.'nin şikayetiyle ortaya çıktı. Genç kız, 6 yaşındayken imam nikahıyla evlendirildiğini, çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını söyleyerek konuyu yargıya taşıdı.

ÇOCUKLARIN ARDINDAN YUSUF ZİYA GÜMÜŞEL DE AÇIKLAMA YAPTI

Tartışma yaratan olay üzerine Gümüşel'in çocukları bir video yayınlayarak iddiaları yalanladı. H.K.G'nin iki kız ve bir erkek kardeşi, kardeşlerinin iddialarını redderek, olayın bir komplo olduğunu söyledi. Kardeşlerin ardından iddiaların merkezindeki baba Yusuf Ziya Gümüşel'de suskunluğunu bozdu.

HABERLERİ TEZGAH OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Gümüşel de çocukları gibi olayın tezgah olduğunu ve kızının psikolojik sıkıntılar yaşadığını öne sürerek, "03.12. 2022 tarihinde BirGün gazetesi ve internet sitesinde Timur Soykan imzasıyla yayınlanan haber, şahsımı ve ailemizi hedef göstererek yargılanması başlamamış bir davadaki yalan iddiaları yayınlayarak bunun üzerinden İslami değer ve yargılara sahip insanları tahkir etmeye yönelik tezgâhlanmış bir projenin ürünüdür." ifadelerini kullandı.

Gümüşel açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Söz konusu haberdeki iddiaların sahibi olan kızımız, İslami ve hukuki kurallara uygun olarak medeni kanunun reşit saydığı yaşta evlenmiş olup bu konuda ailemizin ve başka kişilerin hiçbir baskısı olmamıştır.

Son yıllarda ailevi sorunlar sebebiyle psikolojik sıkıntılar yaşayan 26 yaşındaki kızımız, birtakım yapıların etkisine girerek, eşinin evinden ayrılmış, başka bir yerde yaşamaya başlamış ve 12.10.2021 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmıştır.

Bu süreçte kızımız, etkisinde olduğu yapıların yönlendirmesiyle habere konu dil ve mahiyette birtakım iddialar ile suç duyurusunda bulunmuş olup hazırlanan iddianamenin mahkeme kararı gibi sunulması masumiyet karinesinin ihlalidir.

Tekrar ifade etmemiz gerekirse bu haber tamamen iddiadan ibarettir.

Mahkeme süreci devam etmektedir ve iddia edilen konuların aksine deliller mahkemeye sunulmuş olup, yargılama sürecinde tüm gerçekler açıklığa kavuşacaktır.

Biz iki seneden beri kızımızın ve torunumuzun sıkıntılarının üzüntüsünü yaşarken, böyle meşum bir vaziyette üzüntümüzün suistimal edilerek camiamızın hedef haline getirilmesi ayrı bir kahir sebebimiz olmuştur.

Şahsımıza ve ailemize, süreci devam eden bir davanın iddianamesi üzerinden yalan, iftira atan ve hakarette bulunan kişi ve kurumlar hakkında tüm yasal yollara başvuracağımızı ifade etmek isteriz.

Sürecin akışı içinde mahkemelerimizin hakikati ortaya çıkaracağı noktasındaki inancımız tamdır."