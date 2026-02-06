Yaşlı Bakım Fuarı İzmir'de Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Yaşlı Bakım Fuarı İzmir'de Açıldı

06.02.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pınar Koçatakan, İzmir'deki fuarda sağlıklı yaşam hizmetlerini tanıttı ve sağlık testleri yaptı.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Pınar Koçatakan, İzmir'de düzenlenen "Yaşlı Bakım ve Sağlıklı Yaş Alma Fuarı"nın açılış törenine katıldı.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Koçatakan, Tepekule Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninin ardından kurulan stanta vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında stantta sunulan hizmetler hakkında yetkililerden bilgi alan Koçatakan, karbonmonoksit ölçümü de yaptırdı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantta, sağlıklı yaşam ve sağlıklı yaş almaya yönelik bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

Cumartesi günü akşamına kadar açık olacak fuarda İzmir İl Sağlık Müdürlüğü standından da şeker ve tansiyon ölçümü, karbonmonoksit testi ile boy ve kilo ölçümleri yapılarak uzmanlar tarafından değerlendirmelerde bulunulacak.

Kaynak: AA

Etkinlik, Sağlık, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaşlı Bakım Fuarı İzmir'de Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valizli cinayette kan donduran itiraf İntihar süsü vermek istemiş Valizli cinayette kan donduran itiraf! İntihar süsü vermek istemiş
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
Sacha Boey Galatasaray için İstanbul’da Sacha Boey Galatasaray için İstanbul'da
Görenler kilo aldı sandı, gerçek gurbetten dönünce ortaya çıktı Görenler kilo aldı sandı, gerçek gurbetten dönünce ortaya çıktı
Özcan Deniz kırgınlıkları bir kenara bıraktı: Annesi için seferber oldu Özcan Deniz kırgınlıkları bir kenara bıraktı: Annesi için seferber oldu
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:37
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi
Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
13:16
Pakistan’da cuma namazı kana bulandı: 31 kişi öldü, 169 kişi yaralı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 kişi öldü, 169 kişi yaralı
13:09
“Nişanlım depremde öldü“ deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti
"Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 14:18:39. #7.11#
SON DAKİKA: Yaşlı Bakım Fuarı İzmir'de Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.