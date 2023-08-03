Yaşlı çift, intihar ederek son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
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Yaşlı çift, intihar ederek son yolculuklarına uğurlandı

03.08.2023 15:18

Giresun'un Alucra ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Fatma Sağlık ile onu öldürüp aynı silahla intihar eden 85 yaşındaki Ali Sağlık, son yolculuklarına uğurlandı. Ali Sağlık'ın bir süredir yatalak olan eşi Fatma Sağlık'a baktığı, kimseye muhtaç olmamak için onu öldürüp intihar ettiği iddia edildi. Çiftin cenazeleri, Alucra'da toprağa verildi. Ali Sağlık'ın bir süredir yatalak olan eşine baktığı, zamanla kendisinin de ilerleyen yaşı nedeniyle zayıf düştüğü, kimseye muhtaç olmamak için onu öldürüp intihar ettiği öne sürüldü.

Giresun'un Alucra ilçesinde Fatma Sağlık (86) ile onu öldürüp aynı silahla intihar eden Ali Sağlık (85), son yolculuklarına uğurlandı. Ali Sağlık'ın bir süredir yatalak olan eşi Fatma Sağlık'a baktığı, kimseye muhtaç olmamak için onu öldürüp intihar ettiği iddia edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Hacıhasan köyünde meydana geldi. Ali Sağlık, eşi Fatma Sağlık'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti. 2018 yılında TRT'de yayınlanan 'Ömür Dediğin' adlı programa konuk olan çiftin cenazeleri, bugün köyde toprağa verildi.

Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar'ın kayınpederi ve kayınvalidesi olan 5 çocuk sahibi çiftin, 1 hafta önce bütün mal varlığını devlete bağışladığı ortaya çıktı.

Ali Sağlık'ın bir süredir yatalak olan eşine baktığı, zamanla kendisinin de ilerleyen yaşı nedeniyle zayıf düştüğü, kimseye muhtaç olmamak için onu öldürüp, intiha ettiği öne sürüldü.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Yaşam Yaşlı çift, intihar ederek son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika


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