Son Dakika Haberleri: Yaşlı çift saatlerce asansörde mahsur kaldı
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Yaşlı çift saatlerce asansörde mahsur kaldı

15 dakika önce

Ordu'da asansörde mahsur kalan yaşlı çift, yaklaşık 4 saatlik operasyonun ardından ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Yaşlı çift saatlerce asansörde mahsur kaldı, System.String[]
Ordu'da asansörde mahsur kalan yaşlı çift, yaklaşık 4 saatlik operasyonun ardından ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Bir süre havasız kalan çift, bayılma tehlikesi geçirerek korku dolu anlar yaşadı.

Olay, ilçeye bağlı Dumlupınar Mahallesi, Reşadiye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fazıl ve Nebile Şen isimli yaşlı çift, evlerine çıkmak için bindiği asansörde, elektrik kesintisi sonucu mahsur kaldı. Panik içerisinde korku dolu anlar yaşayan çift, durumu akrabalarına bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, YEDAŞ ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri intikal etti.

4 saat sonra kurtarıldılar, yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu

Olay yerine ekipler, 1'inci katta mahsur kalan yaşlı çiftçi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaşlı çift, jeneratör yardımıyla verilen elektriğin ardından aktif hale gelen asansörden çıkartıldı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarılan çift, panik dolu dakikalar yaşarken, gözyaşları içerisinde o anları anlattı.

Yaklaşık 4 saatlik süre zarfında bir müddet havasız kaldıklarını ve bayılma tehlikesi geçirdiklerini belirten Fazıl ve Nebile Şen'e 112 ekipleri olay yerinde müdahale etti. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:05 Kaynak: İHA
Reşadiye, Dumlupınar, Ordu, 3. Sayfa
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