Yaşlı Çift Sobadan Zehirlenerek Öldü
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Mehmet YENEN/SİMAV, (Kütahya), ( DHA)- KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, kömür sobasından sızan karbon monoksit gazından zehirlenen Ali ve Ayşe Yalçın çifti hayatını kaybetti.
Mehmet YENEN/SİMAV, (Kütahya
), ( DHA
)- KÜTAHYA'nın Simav
ilçesinde, kömür sobasından sızan karbon monoksit gazından zehirlenen Ali ve Ayşe Yalçın
çifti hayatını kaybetti.
Olay, Simav'a 30 kilometre uzaklıktaki Yeniköy
'de meydana geldi. Köyde yaşayan 5 çocuk babası Ali (79) ve eşi Ayşe Yalçın çifti, dün gece sobada yaktıkları kömürden sızan karbon monoksit gazından zehirlendi. Öğle saatlerine kadar kendilerinden haber alamayan Yalçın ailesinin yakınları, eve gidip yaşlı çifti kontrol etmek istedi. Yalçın ailesini kanepe üzerinde ölü vaziyette bulan yakınları, durumu Jandarma
ve Sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yalçın çiftinin öldüğü belirlendi. Ali ve Ayşe çiftinin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:40 Kaynak: DHA
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