Yaşlı çiftin ürünlerini dolu vurdu - Son Dakika

Yaşlı çiftin ürünlerini dolu vurdu

Yaşlı çiftin ürünlerini dolu vurdu Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan ve kendi imkanları ile 15 yıldır organik domates üreten 64 yaşındaki Tavacı çiftinin, yoğun dolu yağışı nedeniyle 20 dakikada tüm ürünleri telef oldu.

Yaşlı çiftin ürünlerini dolu vurdu

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KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan ve kendi imkanları ile 15 yıldır organik domates üreten 64 yaşındaki Tavacı çiftinin, yoğun dolu yağışı nedeniyle 20 dakikada tüm ürünleri telef oldu.

Kış aylarında 5 litrelik su şişelerini keserek üzerini kapattıkları domates fidelerini donmaktan koruyan yaşlı çift, sera içerisini ısıtmak için her sera için 5'er adet tüp kullandıklarını, ancak mahsulü hasat edecekleri döneme çok az bir süre kala, 20 dakikada yaklaşık 5 ton domateslerinin dolu yağışıyla tamamen telef olduğunu söylediler.

Tüm birikimini Emet ilçesi Eğrigöz Bahçeleri Mevkii'nde domates üretimine yatırdığını ve yaklaşık 25 bin TL zararı olduğunu belirten 64 yaşındaki Süleyman Tavacı, "Hasat dönemine çok az bir süre kalmıştı. Domateslerin üzerine yaptığım naylon serayı güneş ışığını görüp kızarsın diye kaldırmıştım. Yağan dolu nedeniyle hiç bir ürün alamayacağım. Zararım 25 bin TL civarında. 15 yıldır üretiyorum ama birikimim yok oldu gitti. Devlet yetkililerimizden yardım bekliyorum" dedi.

62 yaşındaki Hacer Tavacı, "Bu zamana kadar kocam ile birlikte ektiğimiz ve yetiştirdiğimiz mahsulümüz dolu yağışıyla yerde kaldı. Devletimizden destek bekliyoruz. Çok mağdur olduk" diye konuştu.

Dolu Yağışı, Kütahya, Emet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 06:37 Kaynak: İHA

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