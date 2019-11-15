Son Dakika Haberleri: Yaşlı kadın küle dönen evini böyle izledi
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Yaşlı kadın küle dönen evini böyle izledi

6 saat önce

Bursa'da 3 katlı binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yaşlı kadın küle dönen evini böyle izledi, System.String[]

Bursa'da 3 katlı binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında 3 katlı bina kullanılamaz hale gelirken ev sahibi yaşlı kadın küle dönen evini böyle izledi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde Ayşen A.'ya ait 3 katlı bir binada yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alırken sağlık ekipleri dumandan etkilenen bir kişiyi hastaneye kaldırdı.

Komşusuna gezmeye giden ev sahibi Ayşen A., evinin yandığı haberini alınca olay yerine koştu. Evinin küle döndüğünü gören Ayşen A., duvar dibine çökerek evinin küle döndüğünü izledi. Polis yangının çıkış sebebini araştırıyor.

(Serkan Akkuş/İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:55 Kaynak: İHA
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