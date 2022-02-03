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Yaşlı kadın tırın altında kaldı - Son Dakika

Yaşlı kadın tırın altında kaldı

03.02.2022 16:53

Yaşlı kadın tırın altında kaldı Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın kurtarılamadı Hatay'ın Payas ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

Yaşlı kadın tırın altında kaldı

Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın kurtarılamadı

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Payas ilçesi D91 Karayolu üzeri Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz Bulvarında meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki Zeliha Yumurtacı, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tırın altında kaldı. Ağır yaralanan yaşlı kadın ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadın doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yaşlı kadın tırın altında kaldı
Yaşlı kadın tırın altında kaldı
Yaşlı kadın tırın altında kaldı

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Hatay, Payas, Şehit, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadın tırın altında kaldı - Son Dakika


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