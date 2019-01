Yaşlı Kadını Boğarak Öldürüp, Define İçin Kazdığı Tünele Gömen Sanığa Müebbet Hapis Cezası

Yaşlı kadını boğarak öldürüp, define için kazdığı tünele gömen sanığa müebbet hapis cezasıKAYSERİ - Kayseri 'de 69 yaşındaki kadını boğarak öldürdükten sonra define için kazdıkları 30 metrelik tünele gömdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan 2 sanıktan 1'ine müebbet, diğerine 4 yıl hapis cezası verildi.CİNAYET BÜRO DEDEKTİFLERİ ÇÖZDÜ8 Nisan 2017'de Kocasinan ilçesine bağlı Hasanarpa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çocukları yurt dışında kalan Sayal Say'dan bir süre haber alamayan mahalle muhtarı, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kocasinan Merkez Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube tarafından özel ekip kurulması ve bir yıldır Jandarma Alay Komutanlığı görevini sürdüren Jandarma Albay Hüseyin Sevim 'in dosya üzerine titizlikle durmasıyla soruşturma derinleştirildi. Yürütülen çalışmada, Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ın göreve gelmesi ile kurduğu özel ekipten de yardım isteyen jandarma ekipleri, dosyayı cinayet büro dedektiflerine aktardı. Dosyayı inceleyen polis ve jandarma ekipleri, Sayal Say'ın kaybolduğu bildirilen tarihten itibaren mahallede gözükmeyen Ahmet İ. ve Mustafa K.'nın peşine düştü. Cinayete kurban gittiği değerlendirilen Sayal Say'ın cep telefonundan en son Aksaray 'da sinyal alan ekipler, cinayete karıştığı düşünülen Ahmet İ. ve Mustafa K.'nın İzmir 'de olduğunu tespit etti. İzmir'e giden özel ekip, olayın zanlısı olarak Ahmet İ. ve Mustafa K.'yı kıskıvrak yakalayarak Kayseri'ye getirdi. 3 aylık çalışma sonucu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde jandarma ekipleri ile birlikte sorguya çekilen şüpheliler, cinayeti işlediklerini itiraf ederek birbirini suçladıkları öğrenildi. Sorgularında Sayal Say'ı evinde boğarak öldürdüklerini ve gece saatlerinde mahalleye yakın bir tünele gömdüklerini itiraf eden şüpheliler, 69 yaşındaki Say'ı gömdükleri yeri ekiplere gösterdi.DEFİNE İÇİN KAZDIKLARI TÜNELE GÖMMÜŞLERGece saatlerinde jandarma, polis ve itfaiye ekipleri zanlıların göstermiş olduğu tünele gitti. Ekipler, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından 30 metre derine gömülen Sayal Say'ın cesedini çıkardı. Say'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna konuldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Ahmet İ. ile Mustafa K. tutuklanırken, S.İ. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar Ahmet İ.(45), Mustafa K.ve tutuksuz kadın sanık S.İ. ile avukatlar hazır bulundu.Şikayetçi tarafın avukatı Şeyda Yamaç, her iki sanığın da suçu işlediğini belirterek, "Define için maktulü kandırıp zaman zaman finansör olarak kullanmışlar. Komşuluk ilişkileri, eve girip çıkmaları göz önünde bulundurulmalıdır. Her iki sanık tarafından eziyet çektirilerek öldürülmüştür. Maktulün evinde ve kollarında bulunan ziynet eşyaları da kayıptır. Evi de kilitleyip çıkmaları olayı planladıklarını ortaya çıkarıyor" diye konuştu.Tutuklu sanık Ahmet İ., "Allah şahit bu olayla hiçbir alakam yoktur. Aile dostumuzdur, 14-15 yıldır hiçbir husumetimiz olmadı. Yüce mahkemenize sığınıyorum, psikolojim bozuldu, beraatımı istiyorum" dedi.Tutuklu sanık Mustafa K. ise cinayeti Ahmet İ.'nin işlediğini söyleyerek, "Ben Sayal teyzenin elinde büyüdüm, her zaman bu yaşıma kadar ona yardımcı oldum, hiç birbirimizi incitmedik. Olay günü ben İzmir'e gidecektim, teyze de beni çay içmeye davet etti, gittim çayını içtim daha sonra evime gittim. Balkonda durduğum sırada sesler geldi, onun evine gittim, yerde yatıyor, dili dışarıdaydı, hayatını kaybetmişti. Bu cinayeti Ahmet İ. işledi. Elinde silah da vardı, afalladım. '1-2 benim için fark etmez' diyerek bana silah doğrulttu. 'Susmazsan seni de yok ederim' dedi. Yanlış zamanda yanlış yerde bulunmam Sayal teyzenin cinayetinde yargılanmama sebep olmuştur" diye konuştu.Cinayeti azmettirme suçlamasıyla yargılanan tutuksuz kadın sanık S.İ. ise "50 yaşındayım, şimdiye kadar hiç karakol, mahkeme görmedim, olayla hiçbir alakam yok, kimseyi azmettirmedim. 8 çocuk annesiyim" dedi.Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Ahmet İ.'ye 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuklu sanık Mustafa K.'ya 'suç delillerini yok etme veya gizleme' suçundan 4 yıl hapis cezası ile adli kontrol şartıyla tahliye kararı veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanık S.İ.'ye ise delil yetersizliğinden beraat verdi.