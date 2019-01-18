Yaşlı Kadının Başkan Uysal'dan 'Büyükçekmece' İsteği
52 dakika önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal'ın Büyükçekmece'de esnaf ziyareti sırasında yanına gelen yaşlı Nermin Daştan, "Büyükçekmece'yi köy olmaktan çıkarın" isteği dikkat çekti.
İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece
Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal
'ın Büyükçekmece'de esnaf ziyareti sırasında yanına gelen yaşlı Nermin Daştan, "Büyükçekmece'yi köy olmaktan çıkarın" isteği dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de bir dizi ziyaretlerde bulundu. Sabah
kahvaltı ile başlayan program Cuma Namazının ardından esnaf ziyaretiyle son buldu. Neşeli bir ortamda geçen esnaf ziyaretleri sırasında Başkan Uysal, vatandaşların sıkıntılarını dinleyerek sohbet etti. Gezi sırasında Başkan Uysal'ın yanına gelen 68 yaşındaki Nermin Daştan ile diyalogu dikkat çekti.
Büyükçekmece'nin köy olduğunu söyleyen Nermin Daştan, "Büyükçekmece'ydi, köy oldu burası. Burayı bu durumdan çıkarmamız lazım, köy olmaktan çıkarın burayı" dedi. Vatandaşın bu isteğine karşı Başkan Uysal, "Hep beraber yapacağız inşallah." cevabını verdi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:29 Kaynak: İHA
CHP, TBMM Başkanı Yıldırım'ın Meclis TV'de Yayınlanmaması İçin Başvuru Yaptı
İsmiyle Twitter'da Gündem Olan Profesör Bence Nanay Türkiye'ye Geldi
AK Parti'li Bülent Turan'dan CHP'ye Sert Eleştiri: İstanbul'a İmam, Ankara'ya Ülkücü, Nerede CHP'liler
Ekrem İmamoğlu Süper Kahraman Olunca Sosyal Medya Yıkıldı