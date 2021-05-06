Yaşlı kadının kolundaki bilezikleri söküp aldılar - Son Dakika

Yaşlı kadının kolundaki bilezikleri söküp aldılar

06.05.2021 11:39
Yaşlı kadının kolundaki bilezikleri söküp aldılar, System.String[]

Denizli'de 'Adınız cinayete karıştı' diyerek yaşlı karı kocayı 70 bin TL dolandıran suç şebekesinin, "1 tanesi kolumda kalsın" talebini geri çevirerek son bileziği söküp aldıkları ortaya çıktı.

Denizli'de 'Adınız cinayete karıştı' diyerek yaşlı karı kocayı 70 bin TL dolandıran suç şebekesinin, "1 tanesi kolumda kalsın" talebini geri çevirerek son bileziği söküp aldıkları ortaya çıktı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan ve yurt dışı merkezli dolandırıcılık şebekesinin son mağduru olan İbrahim Özcan, "Adınız cinayete karıştı, öldürülen kadının altın ve paraları sizin evde gelen polis memuruna teslim edin" diyerek kendisini arayan dolandırıcıya 2 bilezik ve 50 bin lirayı teslim etti. Yaşlı çiftin 70 bin TL dolandırılmasının ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırmada Metin Y. (36), Galip K. (36), Cemal G. (35) ve Bilal G. (40) isimli şüpheliler yakalandı.

'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan mahkemeye sevk edilen şebekenin Denizli sorumlusu Metin Y. ve suç ortağı Galip K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin son 1 ayda gerçekleştirdikleri 5 ayrı olayda 280 TL nakit, 5 tam altın, 4 bilezik ve 2 adet telefon dolandırdıkları ortaya çıktı.

Denizli'de son 1 ayda 5 yaşlıyı yaklaşık 350 bin lirasını dolandıran yurt dışı merkezli suç şebekesinin son mağdurları olan İbrahim ve Fatma Özcan çifti yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Evde oturdukları sırada bir telefon geldiğini anımsatan İbrahim Özcan, "Sen kimsin dedim, onlar da 'Biz karakoldan arıyoruz seni' dediler. Sen 'İbrahim Özcan mısın' dediler, ben de 'Evet, oyum' dedim. 'Bir koca karı ölmüş, altınlarla paralarını almışlar, sizin üzerinize atıyorlar. Biz sizi kurtarmak için geliyoruz. Para pul ne varsa koy' dedi. Sonra telefonu kapattı ve 10 dakika sonra gelerek ayakkabıyla içeriye girdi, 'Getirin parmaklarınızı' dedi. 3 yerde paramız vardı, biri benim cebimde 2'side yatakların içerisinde. İki bilezik hanımda vardı ve hanım birini çıkardı, ikincisini ise çıkaramayınca kendi tutup çıkardı. 'Ben bu paraları parmak izi için yaptıracağım ve size 15 dakika sonra getireceğim' dedi. Ondan sonra paraları, telefonları ve kimliği aldı. Karakolu aradım, başımıza gelenleri anlattım. Dolandırıldığımı anlayınca hemen arabaya binerek karakola gittim. Salı günü jandarma ben ve hanımımı çağırdı. 'Geçmiş olsun biz suçluları yakaladık' dediler. Sağ olsunlar bize çok sahip çıktılar" dedi.

Yaşlı kadın son bileziğini vermek istemedi

Evin içerisinde kadar giren dolandırıcıya son bileziğini vermemek için direndiğini kaydeden Fatma Özcan ise, şöyle konuştu:

"Ayakkabılarla ev kapısını açarak girdi ve 'Arama yapacağız' dedi. Biz de korktuğumuzdan getirdik her şeyi. Elimdeki bileziğin birini çıkardım, 'Biri dursun ablam' dedim. Kabul etmedi, 'Ver ben çıkarayım' diyerek kolumdan söküp aldı" - DENİZLİ

Yaşlı kadının kolundaki bilezikleri söküp aldılar
Yaşlı kadının kolundaki bilezikleri söküp aldılar
Yaşlı kadının kolundaki bilezikleri söküp aldılar
Yaşlı kadının kolundaki bilezikleri söküp aldılar
Yaşlı kadının kolundaki bilezikleri söküp aldılar
Yaşlı kadının kolundaki bilezikleri söküp aldılar

İbrahim Özcan, Türk Lirası, Jandarma, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadının kolundaki bilezikleri söküp aldılar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İkinci Avrupa Süper Ligi vakası! İtalya Kupası'nda yayın gelirlerini artırmak amacıyla alt lig takımları turnuvadan atıldı İkinci Avrupa Süper Ligi vakası! İtalya Kupası'nda yayın gelirlerini artırmak amacıyla alt lig takımları turnuvadan atıldı Kalben, Kalben, "Zayıflasan on numara kadınsın" diyen takipçisine verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor! İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi yaşanıyor Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor! İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi yaşanıyor Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var Kolombiya'da vergi reformu tansiyonu yükseldi: Evdeki insanları diri diri yakmak istediler Kolombiya'da vergi reformu tansiyonu yükseldi: Evdeki insanları diri diri yakmak istediler 5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' engeli 5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' engeli Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü Kayalıkta yüzyıllar öncesine ait yunus figürü görenleri hayrete düşürüyor! Kayalıkta yüzyıllar öncesine ait yunus figürü görenleri hayrete düşürüyor!

Son Dakika Haberleri
12:33 MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi
12:32 WhatsApp'tan gelen mesaja 'Evet' diyen yandı! Anneler Günü dolandırıcılığı
12:04 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor
12:02 Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var
11:58 Kolombiya'da vergi reformu tansiyonu yükseldi: Evdeki insanları diri diri yakmak istediler
11:51 Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim
11:35 Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil
11:28 Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü
11:26 Fenerbahçe Yöneticisi Pirşen: Alanya maçı için karar derbiden önce açıklansın
11:12 Hakan Sabancı'nın aşk defteri hayli uzun! Hadise'den, Merve Boluğur'a kadar liste uzadıkça uzuyor
WhatsApp'tan gelen mesaja 'Evet' diyen yandı! Anneler Günü dolandırıcılığı WhatsApp'tan gelen mesaja 'Evet' diyen yandı! Anneler Günü dolandırıcılığı         
12:32
Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak         
12:19
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor         
12:05
MHP ile yaşanan krizin başkahramanı Ebru Baki'nin programı 2 saat erken bitirildi MHP ile yaşanan krizin başkahramanı Ebru Baki'nin programı 2 saat erken bitirildi         
12:03
İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor         
12:00
Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim         
11:52
Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil         
11:36
Türkiye'de iki doz korona aşısı yaptıran sayısı 10 milyonu geçti Türkiye'de iki doz korona aşısı yaptıran sayısı 10 milyonu geçti         
11:15
Muğla'da çıplak poz veren kadınlar gözaltına alındı Muğla'da çıplak poz veren kadınlar gözaltına alındı         
11:04
Koronvirüs belediyeye sıçradı, personeller karantinaya alınınca işler başkana kaldı Koronvirüs belediyeye sıçradı, personeller karantinaya alınınca işler başkana kaldı         
10:51
Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var         
10:43
Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı         
10:26
Cem Yılmaz, '20 yaş' akımına katılan Mehmet Günsür'ün fotoğrafına yorum yaptı, kahkahalara boğdu Cem Yılmaz, '20 yaş' akımına katılan Mehmet Günsür'ün fotoğrafına yorum yaptı, kahkahalara boğdu         
10:26
Meral Akşener'den DEVA ve Gelecek Partisi'ne ittifak sinyali: İşbirliği söz konusu olabilir Meral Akşener'den DEVA ve Gelecek Partisi'ne ittifak sinyali: İşbirliği söz konusu olabilir         
10:15
Türkiye sınırında 'Mülteci akını' iddiası: Yakalanmamak için kaçıyorlar! Türkiye sınırında 'Mülteci akını' iddiası: Yakalanmamak için kaçıyorlar!         
09:52
Yüzlerce kilo sebze çöp dağları oluşturdu Yüzlerce kilo sebze çöp dağları oluşturdu         
09:51
Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2021 12:37:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaşlı kadının kolundaki bilezikleri söküp aldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement