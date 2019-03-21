Yaşlılar Unutulmadı
17 dakika önce
Samsun'da alışveriş merkezi çalışanları "Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında huzurevini ziyaret ederek yaşlılara moral verdi.
Samsun
'da alışveriş merkezi çalışanları "Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında huzurevini ziyaret ederek yaşlılara moral verdi.
"18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında Yeşilyurt
AVM anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi
Huzurevi'ni ziyaret eden AVM yönetimi ve mağaza çalışanları yanlarında getirdikleri hediyeleri huzurevi sakinlerine takdim etti. Huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenen AVM yönetimi ve mağaza çalışanları yaşlıların her zaman yanlarında olduklarını söyledi.
Huzurevi sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:39 Kaynak: İHA
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