Son Dakika Haberleri: Yaşlılar Unutulmadı

Yaşlılar Unutulmadı

17 dakika önce

Samsun'da alışveriş merkezi çalışanları "Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında huzurevini ziyaret ederek yaşlılara moral verdi.

Yaşlılar Unutulmadı, System.String[]
Samsun'da alışveriş merkezi çalışanları "Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında huzurevini ziyaret ederek yaşlılara moral verdi.

"18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında Yeşilyurt AVM anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'ni ziyaret eden AVM yönetimi ve mağaza çalışanları yanlarında getirdikleri hediyeleri huzurevi sakinlerine takdim etti. Huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenen AVM yönetimi ve mağaza çalışanları yaşlıların her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Huzurevi sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:39 Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Samsun, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Samsun'da "Kıza Bakma" Kavgası Yüzünden 12 Iraklı Genç Birbirine Girdi! Yaralılar Var 6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar Köyün Kaderi Değişebilir! Kepçe ile Tarla Düzeltirken Tarihi Yapı Buldu Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı Tarafından Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 15:56:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşlılar Unutulmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]