Yaşlılara kolaylık için HES karekodlu anahtarlık yapıyor - Son Dakika

Yaşlılara kolaylık için HES karekodlu anahtarlık yapıyor

31.12.2020 16:12

Yaşlılara kolaylık için HES karekodlu anahtarlık yapıyor Karabük'te fotoğrafçılık yapan İsmail Eser Hayat Eve Sığar kodu ile giriş yapılan yerlerde yaşlılara kolaylık olması için HES karekodlu anahtarlık yapmaya başladı.

Yaşlılara kolaylık için HES karekodlu anahtarlık yapıyor

KARABÜK - Karabük'te fotoğrafçılık yapan İsmail Eser Hayat Eve Sığar kodu ile giriş yapılan yerlerde yaşlılara kolaylık olması için HES karekodlu anahtarlık yapmaya başladı.

Soğuksu Mahallesi'nde 30 yıldır fotoğrafçılık yapan Eser, giriş yerlerinde HES kodu sorulduğunda vakit kaybetmeden ve pratik şekilde geçiş için HES karekodlu anahtarlık yapıyor.

Pandemi dolayısıyla alışveriş merkezlerine, pazar yerlerine girişin HES kodu ile olmaya başladığını, yaşlı genç fark etmeksizin giriş yerlerinde kolayca HES kodunu göstermesi için böyle bir şey düşündüğünü belirterek, "HES kodlu anahtarlık çalışması yapmaktayım. Bu şekilde daha kolay girilebiliyor. Telefonlarda gelen HES kodu mesajını bulmak baya bir zaman alıyor. Mesaj olarak ya da fotoğraf olarak aşağılarda kalabiliyor. Anahtarlık ile daha hızlı işlerini görebilirler diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir şey yapmaya karar verdim. Yaşlı insanlar eski telefon kullanıyorlar. Eski telefonlarda HES kodunu almak daha zahmetli oluyor. Pazar yerlerinde olsun alışveriş merkezlerinde olsun görevli arkadaşlara telefondan göstermek de zor oluyor. Bu yöntem ile daha rahat edeceklerini düşünüyorum" dedi.

HES kodu anahtarlığı yaptırmak isteyenlerin neler yapması gerektiği konusunda Eser, "Almış olduğu HES kodunu telefonundan benim telefonuma ya da bilgisayarıma atması gerekiyor. Bilgisayara aldıktan sonra çalışmaya başlıyorum. O aşamaları da bitirdikten sonra fotoğraf çıktısını alarak anahtarlığın içerisine yerleştiriyorum. HES kodu almayı bilmeyen ya da akıllı telefon kullanmayan yaşlılarımız için ben HES kodlarını almaya yardım ediyorum" diye konuştu.

"Düğünler iptal edildiği için arayış içerisine giriyor insan"

Eser korona virüs tedbirleri kapsamında düğün merasimlerinin yasaklandığından bu yana işlerinin olmadığını belirterek, "Korona virüs tedbirleri kapsamında düğünler iptal edildiği için arayış içerisine giriyor insan. Nasıl para kazanabilirim, nasıl ticaretimi döndürebilirim diye. Farklı uygulamalarla böyle kazanç sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Talebe göre farklı şekillerde karekodlu ürünler yapabileceğini söyleyen Eser, "Talepler yavaş yavaş olacak diye düşünüyorum. Halkımız böyle bir şeye yeni yeni adapte oluyor ama yavaş yavaş yapıyorum. Anahtarlıklarda fotoğraf da kullandığım için, anahtarlık ücreti fotoğraf baskısı falan 10 TL bir bedel istiyorum. Talebe göre değişik şeyler yapılabilir. Türkiye çapında değişik modeller yapan arkadaşlardan görüyorum. Talep geldiğinde gördüğüm modeli yapabilirim" şeklinde konuştu.

HES karekodlu anahtarlık yaptıran Sebahatttin Ustaoğlu işine yaradığını söyleyerek, "Çoğu yere girerken HES kodu soruyorlar. Telefonu çıkarıp HES kodunu bulmak yerine pratik bir şey kullanmak amacıyla anahtarlık aldım. Girişler daha kolay, pratik. O yüzden işimize yarıyor diye yaptırdık" dedi.

Yaşlılara kolaylık için HES karekodlu anahtarlık yapıyor
Yaşlılara kolaylık için HES karekodlu anahtarlık yapıyor
Yaşlılara kolaylık için HES karekodlu anahtarlık yapıyor
Yaşlılara kolaylık için HES karekodlu anahtarlık yapıyor
Yaşlılara kolaylık için HES karekodlu anahtarlık yapıyor
Yaşlılara kolaylık için HES karekodlu anahtarlık yapıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaşlılara kolaylık için HES karekodlu anahtarlık yapıyor - Son Dakika


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