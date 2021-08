Yaşlıların ve bebeklerin sıvı tüketimine özen gösterilmeli - Son Dakika

Dikkat! Aşırı sıcak ve nem beyin hastalıklarına yol açıyor…

Uzmanlar, yaz aylarında sıvı kaybı arttığı için özellikle yaşlılar ile bebeklerde sıvı ve elektrolit dengesi bozukluklarının ortaya çıktığına işaret ediyor. Uzmanlara göre bu durum, yaşlılarda beyin ve damar hastalıklarının tetiklenmesine yol açabiliyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, yaz aylarında görülen omurga ve omurilik travmaları ile beyin hastalıklarına yol açan etkenlerden bahsetti.

Doğal değişiklikler insan yapısını etkiliyor

Doğayla insanın ilişkisinin insanın var oluşuyla başladığını ve hep devam ettiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, "Her ne kadar bugün kentler doğadan uzaklaşılmış, sentetik olarak oluşturulmuş olan yapılar olsa da hep doğayla iç içeyiz. Dolayısıyla doğadaki her türlü olaydan etkileniyoruz. Soğuktan, sıcaktan, nemden, rüzgardan, yağıştan etkileniyoruz. Doğal tüm değişiklikler bizlerde duygusal olarak, metabolik olarak, endokrin olarak her türlü yapımızı etkiliyor." dedi.

Aşırı sıcak ve nem metabolik yapıyı bozuyor

Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, yaz aylarında da insanın tolere edebildiği bazı aralıklar olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Aşırı sıcakta, nemde uzun süre kalmak öncelikle metabolik olarak insanı etkiliyor ve bütün beden fonksiyonlarına da belli bir maruz kalma durumundan sonra yansıyor. Dolayısıyla daha çok beyin damar hastalıkları görülüyor. Yaz aylarında yaşam biçimi değişiyor. Belki daha hareketli bir yaşam tarzı ortaya çıkıyor, bu da travmaları artırabiliyor. Örneğin yaz aylarında denize giriliyor, başka sporlar yapılıyor. Bunlara bağlı olarak kafa travmaları, omurga – omurilik travmaları daha çok artabiliyor."

Sıvı kaybı beyin hastalıklarını tetikliyor

Yaz aylarında ve kış aylarındaki hava değişiminin vücutta kaçınılmaz etkiler yarattığını vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, "Sıcakta kalmamak ve yeterli sıvı almak oldukça önemli. Çünkü yaz aylarında sıvı kaybı artıyor ve sıvıya oldukça ihtiyaç duyuluyor. Özellikle yaşlılar ile bebeklerde sıvı ve elektrolit dengesi bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Yaşlı bir insanda sıvı kaybı, aşırı terleme, yeterince sıvı alamamak, sıvı – elektrolit dengesi bozukluklarının ortaya çıkması da beyin damar hastalıklarının tetiklenmesine yol açabiliyor." ifadelerini kullandı.