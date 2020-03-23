Yaşlıların ve hastaların ihtiyaçlarını 'Vefa Sosyal Destek Grubu' karşılıyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Yaşlıların ve hastaların ihtiyaçlarını 'Vefa Sosyal Destek Grubu' karşılıyor - Son Dakika

Yaşlıların ve hastaların ihtiyaçlarını 'Vefa Sosyal Destek Grubu' karşılıyor

7 saat önce

Yaşlıların ve hastaların ihtiyaçlarını 'Vefa Sosyal Destek Grubu' karşılıyor Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyacı olan vatandaşların yardımına Erzurum Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu koşuyor.

Yaşlıların ve hastaların ihtiyaçlarını 'Vefa Sosyal Destek Grubu' karşılıyor

ERZURUM - Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyacı olan vatandaşların yardımına Erzurum Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu koşuyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçları 'Vefa Sosyal Destek Grubu' tarafından karşılanıyor. Marketlerden yaptıkları gıda alışverişini kolileyip kapı kapı gezen grup üyeleri, ihtiyacı olan vatandaşlara kolileri dağıtıyor.

Yaşlıların ve hastaların ihtiyaçlarını 'Vefa Sosyal Destek Grubu' karşılıyor

Erzurum Valiliği, Erzurum, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:20 Kaynak: İHA

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