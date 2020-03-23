Yaşlıların ve hastaların ihtiyaçlarını 'Vefa Sosyal Destek Grubu' karşılıyor - Son Dakika

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Yaşlıların ve hastaların ihtiyaçlarını 'Vefa Sosyal Destek Grubu' karşılıyor
7 saat önce
Yaşlıların ve hastaların ihtiyaçlarını 'Vefa Sosyal Destek Grubu' karşılıyor Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyacı olan vatandaşların yardımına Erzurum Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu koşuyor.
Yaşlıların ve hastaların ihtiyaçlarını 'Vefa Sosyal Destek Grubu' karşılıyor
ERZURUM - Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyacı olan vatandaşların yardımına Erzurum Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu koşuyor.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçları 'Vefa Sosyal Destek Grubu' tarafından karşılanıyor. Marketlerden yaptıkları gıda alışverişini kolileyip kapı kapı gezen grup üyeleri, ihtiyacı olan vatandaşlara kolileri dağıtıyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:20 Kaynak: İHA
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