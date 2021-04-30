Yatılı Bölge Okulu Öğrencilerinee 803 Tablet Pc Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika

Yatılı Bölge Okulu Öğrencilerinee 803 Tablet Pc Dağıtımı Yapıldı

30.04.2021 16:02
Yatılı Bölge Okulu Öğrencilerinee 803 Tablet Pc Dağıtımı Yapıldı, System.String[]

Koronavirüs salgını sebebiyle eğitime uzaktan devam eden, İl genelinde bulunan Yatılı Bölge Okullarında okuyan öğrencilerin tamamına Milli Eğitim Bakanlık tarafından Tablet Pc dağıtımı gerçekleştirildi.

Alaca Denizhan Yatılı Bölge Okulu 208 adet, Kargı Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu 122 adet, Mecitözü Yatılı Bölge Okulu 136 adet, Çorum Merkez Yatılı Bölge Okulu 223 adet, Osmancık Org. Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu 80 adet ve Sungurlu Kaledere Şehit Bayram Kesekler Yatılı Bölge Okulu 34 adet olmak üzere toplamda 803 Tablet dağıtımı gerçekleştirilerek öğrencilerimize ulaştı.

Yatılı Bölge Okulu Öğrencilerinee 803 Tablet Pc Dağıtımı Yapıldı

Cumhuriyet, Mecitözü, Tablet, Kargı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yatılı Bölge Okulu Öğrencilerinee 803 Tablet Pc Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika


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