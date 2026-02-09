Yatırım Dolandırıcılığına 68 Gözaltı

İSTANBUL merkezli 16 ilde yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sanal medyadaki hesaplarından kendilerini ' yatırım danışmanı' olarak tanıtıp, 9 kişiyi 127 milyon lira dolandırdıkları belirlendi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; Türkiye genelinde meydana gelen dolandırıcılık olaylarında, şüphelilerin Instagram uygulaması üzerinden kendilerini 'yatırım danışmanı' olarak tanıtarak reklam paylaşımları yaptıkları, vatandaşlara borsada bulunan şirket hisselerinde günlük alım satım yaparak kısa sürede sermayenin beş katı kadar kazanç vaat ettikleri belirlendi. Şüphelilerin, mağdurların cep telefonlarına 'IN.Pro' adlı yatırım uygulamasını yükleterek temin ettikleri paraları kurdukları paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırttıkları, bu hesaplara gelen paraları ise başka banka hesaplarına aktararak takibini zorlaştırdıkları tespit edildi. Başlatılan soruşturmada benzer yöntemlerle 9 kişinin 127 milyon lira dolandırıldığı belirlendi.

154 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında; Türkiye genelinde toplam 50 paravan şirket ve bu şirketlerin yetkilisi 42 şüpheli, paranın aklanmasına aracılık eden 3 kuyumcu, banka veya kripto hesaplarını kullandıran 45 şüpheli, teknik takiple tespit edilen 24 şüpheli olmak üzere toplam 154 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 44'ünün cezaevinde olduğu anlaşıldı.

16 İLDE OPERASYON

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon illerinde operasyon yaptı. Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği'nin desteğiyle yapılan operasyonda aralarında mali müşavir ve muhasebecilerin de bulunduğu 109 şüpheliden 68'i gözaltına alındı. Aralarında paravan şirketlerin sahibi olarak gözüken şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.