Son Dakika | 'YATIRIM' VAADİYLE 516 BİN TL DOLANDIRICILIĞA 5 TUTUKLAMA

Son dakika haberi: MERSİN'de, sosyal medya üzerinden 'yatırım' vaadiyle kandırdıkları Y.T.'nin (52) 516 bin 915 lirasını dolandıran 5 şüpheli yakalandı.

MERSİN'de, sosyal medya üzerinden 'yatırım' vaadiyle kandırdıkları Y.T.'nin (52) 516 bin 915 lirasını dolandıran 5 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin'de yaşayan Y.T., 19 Eylül'de, sosyal medya üzerinden 'yatırım' vaadinde bulunup, 'Çok para kazanacaksın' diyen şüphelilerle irtibata geçti. Y.T., 2 günde 7 farklı banka hesabına 516 bin 915 TL yatırdı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan Y.T., polise gidip, şikayetçi oldu. Bunun üzerine paraların yatırıldığı hesaplara bloke koyuldu. Geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, Y.T.'nin para gönderdiği hesaplardan birinin sahibi olan İ.B.'yi (31) bankadan parayı çekmeye çalışırken yakaladı. İ.B. ile yanında bulunan ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen E.A. (19), S.V.T. (20), S.Ö. (31) ve Y.C. (24) de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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