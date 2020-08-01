Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 8,84'lük düşüşle Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 5,88'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,366236 -8,84 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081053 -8,63 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041508 -8,63 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 78,981107 -6,18 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,801257 -5,53 Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,066112 -5,18 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 5,019385 -5,18 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064685 -4,82 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,099206 -4,80 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,163033 -4,77 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,05556 -5,88 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024582 -4,70 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,02015 -4,65 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,026819 -4,16 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,018258 -4,00 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,136809 -3,92 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,102412 -3,90 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,061232 -3,86 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078819 -3,85 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,078758 -3,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)