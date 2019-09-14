Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,053068
|2,10
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,325768
|1,91
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,181693
|1,12
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,040533
|1,06
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,342687
|1,03
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023435
|2,69
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,395360
|2,00
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030441
|1,15
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,545064
|0,87
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,056809
|0,76
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,044377
|4,41
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,036624
|4,04
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,114090
|3,75
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,052756
|3,67
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,026121
|3,60
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,066352
|5,84
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,326954
|2,26
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,631010
|1,85
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,043096
|1,84
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,771437
|1,67
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,980895
|3,07
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,364331
|2,20
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,660645
|2,15
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,030037
|2,14
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,032779
|1,84
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020628
|0,34
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,611498
|0,34
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,053597
|0,34
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,056961
|0,33
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,030700
|0,33
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|545,619307
|-0,46
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,493543
|-0,27
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,697267
|-0,10
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014271
|-1,13
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026214
|-0,40
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037884
|-1,41
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,189052
|-1,39
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,132420
|-1,21
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,792630
|-2,84
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|248,549163
|-1,44
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,039856
|-1,40
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023508
|-1,38
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,027633
|-1,35
(Sürecek)