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Yatırımcı rehberi (6)

42 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy...

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Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053068 2,10
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,325768 1,91
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,181693 1,12
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,040533 1,06
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,342687 1,03
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023435 2,69
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,395360 2,00
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030441 1,15
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,545064 0,87
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056809 0,76
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044377 4,41
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036624 4,04
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,114090 3,75
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052756 3,67
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026121 3,60
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,066352 5,84
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,326954 2,26
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,631010 1,85
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043096 1,84
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,771437 1,67
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,980895 3,07
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,364331 2,20
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,660645 2,15
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,030037 2,14
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,032779 1,84
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020628 0,34
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,611498 0,34
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,053597 0,34
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,056961 0,33
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,030700 0,33
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 545,619307 -0,46
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,493543 -0,27
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,697267 -0,10
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014271 -1,13
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026214 -0,40
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037884 -1,41
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,189052 -1,39
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,132420 -1,21
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,792630 -2,84
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 248,549163 -1,44
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039856 -1,40
Fiba Portföy Altın Fonu 0,023508 -1,38
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027633 -1,35
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

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Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:00 Kaynak: AA
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