Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,070346
|0,43
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,032254
|0,40
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020872
|0,37
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,030777
|0,37
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,062839
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,021146
|0,50
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,01795
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,052386
|4,89
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,117481
|3,33
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,101616
|1,90
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,101232
|1,89
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,050296
|1,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,030226
|4,01
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,10011
|2,12
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,0643
|1,84
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,028258
|1,70
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,031165
|1,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,025755
|1,77
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,037075
|1,77
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018031
|1,30
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,027154
|0,66
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,022383
|0,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|VEM Para Piyasası EYF
|0,067395
|0,29
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,027269
|0,28
|HEM Para Piyasası EYF
|0,024588
|0,28
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,071643
|0,28
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,070639
|0,28
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,099083
|-1,43
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,095329
|-1,37
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,053496
|-1,37
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,014110
|-1,30
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,065737
|-1,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,051659
|-3,34
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,044613
|-2,96
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,184330
|-1,38
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,075304
|-1,30
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,102816
|-1,29
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,129929
|-1,28
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,113082
|-1,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028705
|-1,63
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,026633
|-0,09
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,028706
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,051484
|-3,46
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,049937
|-3,42
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,047964
|-3,35
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,045478
|-3,27
|VEM Altın Katılım EYF
|0,051774
|-3,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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