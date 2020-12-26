Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (7)

26.12.2020 11:05
Yatırımcı rehberi (7), System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıFiba Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,0703460,43
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0322540,40
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0208720,37
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0307770,37
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0628390,34
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0211460,50
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,017950,25
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0523864,89
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1174813,33
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1016161,90
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1012321,89
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0502961,79
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0302264,01
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,100112,12
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,06431,84
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0282581,70
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0311651,68
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0257551,77
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0370751,77
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0180311,30
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0271540,66
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF0,0223830,64
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

VEM Para Piyasası EYF0,0673950,29
ZEM Para Piyasası EYF0,0272690,28
HEM Para Piyasası EYF0,0245880,28
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0716430,28
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0706390,28
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,099083-1,43
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,095329-1,37
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,053496-1,37
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,014110-1,30
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,065737-1,26
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,051659-3,34
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,044613-2,96
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,184330-1,38
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,075304-1,30
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,102816-1,29
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,129929-1,28
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,113082-1,27
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,028705-1,63
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,026633-0,09
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,028706-0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,051484-3,46
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,049937-3,42
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,047964-3,35
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,045478-3,27
VEM Altın Katılım EYF0,051774-3,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika Ekonomi


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