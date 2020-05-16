Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 343.000,00 -9,83 106,84 İş Bankası (B) 46.

Yatırımcı rehberi (9), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 343.000,00 -9,83 106,84
İş Bankası (B) 46.597,20 18,57 54,40
İş Bankası (C) 4,78 -1,85 -25,43
İş Bankası (Kur.) 471.900,00 21,00 124,72
İş Fin.Kir. 3,90 9,86 2,63
İş Girişim 5,84 -3,95 53,68
İş GMYO 1,61 2,55 -8,52
İş Y. Men. Değ. 5,50 1,29 36,59
İş Yat. Ort. 2,24 0,00 39,02
İşbir Holding 740,60 29,93 72,23
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,62 8,77 0,00
İttifak Holding 2,79 10,28 -25,00
İz Hayvancılık Tarım 6,78 7,79 159,13
İzmir Demir Çelik 9,60 1,59 17,22
İzmir Fırça 2,56 19,07 42,22
Jantsa Jant Sanayi 62,40 19,54 17,32
Kafein Yazılım 16,97 0,35 52,33
Kapital Yat. Holding 2,98 5,30 23,14
Kaplamin 7,50 26,05 35,14
Kardemir (A) 2,71 -16,10 2,26
Kardemir (B) 2,53 -6,99 -4,17
Kardemir (D) 2,50 2,88 -6,02
Karel Elektronik 15,49 2,18 6,61
Karsan Otomotiv 1,72 -2,82 8,86
Karsu Tekstil 3,36 13,13 3,70
Kartonsan 459,20 5,32 18,86
Katmerciler Ekipman 3,99 27,07 3,91
Kent Gıda 371,80 40,99 111,49
Kerevitaş Gıda 3,98 -1,49 22,09
Kervansaray Yat. Holding 0,48 6,67 -12,73
Kiler GMYO 2,73 1,49 -27,97
Klimasan Klima 16,82 4,34 -23,82
Koç Holding 14,90 -0,47 -25,53
Konfrut Gıda 10,66 -0,19 36,32
Konya Çimento 250,40 2,62 -7,70
Kordsa Teknik Tekstil 10,77 3,56 -15,30
Koza Altın 74,90 3,10 1,15
Koza Madencilik 12,66 10,57 26,22
Körfez GMYO 2,52 2,44 5,44
Kristal Kola 1,85 1,65 22,52
Kron Telekomünikasyon 23,52 2,98 84,91
Kuştur Kuşadası Turizm 32,00 -4,48 35,02
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,63 4,49 -1,21
Kütahya Porselen 20,68 29,49 212,39
Lider Faktoring 2,12 -1,62 15,53
Link Bilgisayar 26,90 3,07 48,21
Logo Yazılım 74,10 2,92 21,87
Lokman Hekim Sağlık 7,38 8,85 27,68
Lüks Kadife 11,27 15,47 30,44
Makina Takım 1,64 4,46 -12,77
Mardin Çimento 5,60 0,18 -5,41
Marka Yatırım Holding 1,31 -1,50 11,02
Marmaris Altınyunus 70,45 -0,77 -0,77
Marshall 49,50 5,14 4,12
Martı GMYO 1,29 7,50 27,72
Martı Otel 0,94 1,08 3,30
Mavi Giyim 40,80 2,00 -29,53
Mazhar Zorlu Holding 16,83 29,46 39,21
Mega Polietilen 4,65 34,01 111,36
Menderes Tekstil 1,65 10,74 25,95
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 19,90 -0,45 2,37
Merko Gıda 1,35 -1,46 28,57
Metal Gayrimenkul 1,30 13,04 42,86
Metemtur Otelcilik 1,97 12,57 10,67
Metro Holding 1,30 0,00 -5,80
Metro Petrol ve Tesisleri 1,97 13,22 0,51
Metro Yatırım Ortaklığı 2,31 12,14 -56,68
Migros Ticaret 32,74 10,38 35,18
Milpa 3,63 26,48 65,75
Mistral GMYO 2,08 7,22 10,05
MLP Sağlık 15,92 3,58 -0,50
MMC San. ve Tic. Yat. 1,85 13,50 62,28
Mondi Tire Kutsan 7,01 5,10 69,32
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.095,90 0,05 2,12
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,60 2,42 46,23
Net Holding 2,06 7,29 -20,77
Netaş Telekom. 13,45 4,83 2,99
Niğbaş Niğde Beton 9,20 8,11 48,39
Nuh Çimento 12,32 20,20 12,15
Nurol GMYO 3,61 5,56 1,12
Odaş Elektrik 1,82 2,82 25,89
Olmuksan-IP 4,59 3,38 79,23
Orge Enerji Elektrik 5,43 5,64 9,48
Orma Orman Mahsulleri 4,82 12,88 74,64
Osmanlı Menkul 7,85 0,64 87,76
Ostim Endüstriyel Yat 2,12 3,92 26,19
Otokar 136,00 10,57 -7,51
Oyak Yat. Ort. 5,88 6,72 152,36
Oylum Sınai Yatırımlar 3,20 3,56 3,60
Özak GMYO 2,84 0,00 10,51
Özbal Çelik Boru 1,77 4,73 9,81
Özderici GMYO 1,53 2,68 -2,55
Özerden Plastik 2,61 12,99 14,47
Panora GMYO 5,11 -0,39 -8,78
Papilon Savunma 15,30 12,09 98,54
Park Elek.Madencilik 3,28 7,19 7,54
Parsan 15,49 5,45 -8,56
Pegasus 50,90 -0,68 -41,09
Peker GMYO 5,02 15,67 60,38
Penguen Gıda 3,11 -1,89 50,24
Pera GMYO 0,94 3,30 0,00
Pergamon Dış Ticaret 8,56 6,73 10,63
Petkim 3,46 -5,46 -9,19
Petrokent Turizm 162,00 0,00 26,46
Pınar Et ve Un 19,47 -10,28 112,32
Pınar Su 6,40 -0,78 175,86
Pınar Süt 17,09 6,28 34,89
Plastikkart 9,36 -0,21 0,97
Polisan Holding 2,47 2,49 -18,15
Politeknik Metal 130,00 -0,69 70,89
Prizma Press Matbaacılık 3,81 2,14 -11,40
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.185,20 -0,19 6,99
QNB Finans Fin. Kir. 105,60 -9,12 -18,20
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 664,90 -2,64 16,14
QNB Finans Portföy Altın BYF 34,52 -1,34 32,62
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 33,51 1,39 -16,02
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 24,77 -3,62 9,99
QNB Finansbank 49,10 -3,44 30,93
Ral Yatırım Holding 9,90 10,00 45,59
Ray Sigorta 6,85 -3,39 100,29
Reysaş GMYO 4,96 1,22 8,06
Reysaş Lojistik 6,50 1,09 48,40
Rhea Girişim 1,98 1,54 66,39
Rodrigo Tekstil 2,55 3,24 40,88
Royal Halı 2,19 15,26 59,85
RTA Laboratuvarları 38,76 7,73 1570,69
Sabancı Holding 8,13 1,50 -10,85
Safkar Ege Soğutmacılık 4,38 -0,45 100,92
Salix Yatırım Holding 8,14 9,56 12,90
Sanel Mühendislik 5,47 4,39 35,06
Sanifoam Sünger 6,04 -5,33 20,80
Sanko Pazarlama 6,74 0,60 -12,92
Saray Matbaacılık 2,04 -1,45 13,97
Sarkuysan 5,62 5,05 16,36
Sasa Polyester 10,14 8,92 31,18
Say Reklamcılık 3,11 11,87 38,84
Sekuro Plastik 5,33 9,22 -0,56
Selçuk Ecza Deposu 9,40 30,01 57,59
Selçuk Gıda 3,33 7,77 93,60
Senkron Güvenlik 2,86 -0,35 4,76
Serve Film Prodüksiyon 4,49 -19,82 182,39
Servet GMYO 16,67 7,48 96,12
Seyitler Kimya 9,45 -26,23 39,18
Silverline Endüstri 2,48 5,98 14,81
Sinpaş GMYO 1,04 0,97 -10,34
Smartiks Yazılım 10,02 -0,20 2,14
Soda Sanayii 5,64 0,89 -8,74
Sodaş Sodyum Sanayii 12,54 7,95 226,04
Söktaş 3,20 6,67 20,75
Sönmez Filament 6,46 3,03 32,38
Sönmez Pamuklu 6,45 3,20 31,10
Sumaş Suni Tahta 11,54 3,04 16,57
Şeker Fin. Kir. 4,94 2,70 3,35
Şekerbank 1,07 3,88 -18,32
Şişe Cam 4,79 -0,21 -9,11
Şok Marketler 11,03 2,13 2,51
T. Halk Bankası 5,37 -1,29 -9,14
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,00 0,10 -3,67
T.S.K.B. 1,04 1,96 -14,05
T.Tuborg 14,74 3,88 23,87
Taç Tarım Ürünleri 8,10 7,86 159,62
Tat Gıda 8,47 17,31 39,22
TAV Havalimanları 17,05 -1,45 -37,23
Taze Kuru Gıda 15,69 7,84 116,71
Tek-Art Turizm 1,30 5,69 3,17
Tekfen Holding 12,99 0,39 -29,98
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,30 -0,82 73,81
Temapol Polimer Plastik 6,20 7,27 18,77
TGS Dış Ticaret 4,51 5,13 -3,43
Tofaş Oto. Fab. 20,26 3,26 -13,06
Torunlar GMYO 2,32 0,00 -15,64
Trabzon Liman 12,07 14,73 13,23
Trabzonspor Sportif 5,05 -5,78 134,88
Trakya Cam 3,14 -1,57 -10,29
Trend GMYO 3,66 22,00 66,36
TSKB GMYO 2,00 19,76 49,25
Tuğçelik 4,68 3,08 18,48
Tukaş 17,42 14,23 41,05
Turcas Petrol 2,74 4,58 2,62
Turkcell 13,35 -0,37 -3,26
Tümosan Motor ve Traktör 6,11 10,49 -4,68
Tüpraş 81,90 -3,59 -35,41
Türk Hava Yolları 10,58 -0,19 -26,83
Türk Prysmian Kablo 3,94 12,25 52,41
Türk Telekom 7,47 8,58 1,36
Türk Traktör 61,90 10,04 16,99
Türker Proje Gayrimenkul 38,88 4,24 -7,43
Ufuk Yatırım 5,00 8,70 93,80
Ulaşlar Turizm Yat. 2,78 -10,32 31,13
Ulusoy Elektrik 31,62 1,22 18,87
Ulusoy Un Sanayi 10,04 -8,23 162,83
Umpaş Holding 0,96 57,38 54,84
Uşak Seramik 1,67 7,74 -1,18
Utopya Turizm 5,60 22,81 13,82
Uzertaş Boya 5,28 31,67 137,84
Ülker Bisküvi 23,20 3,48 3,76
Ünye Çimento 5,21 2,56 -3,16
Vakıf Fin. Kir. 2,15 1,90 -11,16
Vakıf GMYO 1,99 2,58 14,96
Vakıf Yat. Ort. 2,22 3,74 -4,72
Vakıflar Bankası 4,59 -1,08 -16,70
Vakko Tekstil 4,68 3,08 3,08
Vanet Gıda 1,73 0,00 20,98
Verusa Holding 19,23 -0,77 3,61
Verusaturk Girisim 4,80 1,27 -8,72
Vestel 13,11 2,66 3,88
Vestel Beyaz Eşya 22,30 22,46 3,24
Viking Kağıt 4,36 3,32 133,16
Yapı Kredi Koray GMYO 2,86 8,75 18,18
Yapı ve Kredi Bank. 2,16 2,86 -12,90
Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,99 7,53 59,33
Yataş 6,88 3,30 -6,27
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,92 -3,03 19,25
Yeni Gimat GMYO 12,17 -0,49 1,66
Yeşil GMYO 0,62 12,73 -3,13
Yeşil Yapı 0,62 14,81 -6,06
Yeşil Yatırım Holding 13,48 5,64 20,04
Yibitaş İnşaat Malzeme 8.650,00 41,34 193,72
Yonga Mobilya 20,52 7,83 122,08
Yükselen Çelik 8,27 2,61 34,91
Yünsa 13,79 7,73 36,97
Zorlu Enerji 1,33 2,31 -18,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 11:22 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Hallerde dip yapan fiyatlar marketlerde fırlayınca, komisyoncular bakanlıktan tanzim satış istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor 2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek
Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı         
17:28
ABD'de Kovid-19 ölümleri 89 bine yaklaştı ABD'de Kovid-19 ölümleri 89 bine yaklaştı         
17:16
Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı         
17:11
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek         
16:56
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı         
16:35
Rizeli hayvansever, köpek beslediği için akrabaları tarafından darp edildi Rizeli hayvansever, köpek beslediği için akrabaları tarafından darp edildi         
16:29
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur         
16:29
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek         
16:11
Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı         
15:52
Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor         
15:36
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı         
15:36
67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi         
15:31
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu         
15:27
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı         
15:22
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı         
15:07
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi         
15:06
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu 45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu         
15:04
Adana'da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar su kanalında serinledi Adana'da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar su kanalında serinledi         
14:59
Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu         
14:58
61 yaşındaki Madonna kalçalarını paylaştı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı 61 yaşındaki Madonna kalçalarını paylaştı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı         
14:58
Bayram tatili için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden şahısta koronavirüs çıkınca mahalle karantinaya alındı Bayram tatili için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden şahısta koronavirüs çıkınca mahalle karantinaya alındı         
14:51
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu         
14:49
CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti         
14:49
Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi         
14:44
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor         
14:24
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz         
14:20
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti         
13:54
UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek         
13:52
Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi         
13:40
Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi         
13:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2020 17:55:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]