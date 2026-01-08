Yatırımcıları Aldatanlara Soruşturma

Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını ve yatırımcı kararlarını etkilemeye yönelik sanal medyada yanlış ve yanıltıcı paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi sanal medya hesabında yapılan açıklamada, "Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan sosyal medya hesap sahipleri hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Suçları Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına gerçek kimlik ve delil tespiti konusunda yazılı talimat verilmiştir" denildi.