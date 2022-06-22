YAÜ Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunları birçok alanda istihdam ediliyor - Son Dakika
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YAÜ Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunları birçok alanda istihdam ediliyor

22.06.2022 13:23
YAÜ Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunları birçok alanda istihdam ediliyor

Yalova Üniversitesi (YAÜ) Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü mezunları, plastik üreten fabrikalar, kauçuk sektörü, hava, uzay, deniz araçları ve otomotiv gibi sektörlerde iş başı yapabiliyor.

Yalova Üniversitesi (YAÜ) Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü mezunları, plastik üreten fabrikalar, kauçuk sektörü, hava, uzay, deniz araçları ve otomotiv gibi sektörlerde iş başı yapabiliyor.

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamit Erdemi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda bölümün 2009'da Türkiye'de ilk kez YAÜ'de kurulduğunu söyledi.

Öğrencilerin firmalarda henüz staj aşamasındayken iş bulabildiklerini anlatan Erdemi, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin iş bulma oranı şu anda yüzde 98 civarında. Şu anda iş ilanlarına baktığımızda polimer malzeme mühendisine yoğun bir talep var. Öyle geniş bir sektör ki işsiz kalmak hemen hemen imkansız gibi bir şey. Birçok öğrencimiz staj yaparken staj yaptığı firmadan teklif alıp çalışmaya başlıyor. Çünkü sektörde çok büyük bir açık var ve öğrencilerimiz aldığı kaliteli eğitimden dolayı tercih ediliyorlar. Ayrıca bizim mezunlarımızın kendi kurdukları geri dönüşüm firmaları da var."

Biyomedikal alanında çalışmalarını sürdüren 4'üncü sınıf öğrencisi Özlem Turan ise sinir dokularındaki yaralanmalar ya da doku bozuklukları için nano fiber yapısında tüpler yaptıklarını söyledi.

Bozulmuş sinir tüplerini onarmaya çalıştıklarını aktaran Turan, "Şu an çalışmalarımızın ortasındayız. Eğer başarırsak yurt dışı kaynaklara bağlı kalmayacağız ve bunları artık kendimiz üretebileceğiz. Bu, ülke ekonomisine de önemli katkı sağlayacaktır." dedi.

Mezun olduğu bölümde araştırma görevlisi olarak devam eden Zuhal Yurtbaşı da kendisi gibi başka üniversitelerde görev alan arkadaşlarının bulunduğunu belirtti.

Yurtbaşı, "Kulak çöpünden araba lastiğine kadar birçok alanda ihtiyacımızın olduğumuzu fark etmiştim. O sebeple bu bölümü tercih ettim. Hiç de pişman olmadım." ifadelerini kullandı.

Merve Demir ise üniversitede yüksek lisansına devam ettiğini, ayrıca aynı bölümden mezun olan arkadaşının kurduğu geri dönüşüm fabrikasında çalışmaya başladığını dile getirdi.

Demir, "Orada atık halılardan plastik ham madde çekerek sürdürülebilir içeriği bilinen ve otomotiv sektöründe kullanılabilecek kadar kaliteli plastik ham madde üretiyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Hamster Coin, Yalova, Güncel, Son Dakika

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