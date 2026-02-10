Yavaş ve CHP'li Başkanlar Ortak Açıklama Yaptı - Son Dakika
Yavaş ve CHP'li Başkanlar Ortak Açıklama Yaptı

10.02.2026 11:54
Mansur Yavaş, CHP'li belediye başkanlarıyla bir araya gelerek ortak sorumluluk vurgusu yaptı.

ANKARA Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'li ilçe belediye başkanları, dün akşam Başkent'te bir araya geldi. Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, "Biz bu masadayız. Çünkü bizi yan yana getiren şey; kişisel hesaplar değil, ortak sorumluluğumuzdur. Siyaset anlayışımız ise nettir. Yetkiyi milletten alırız, hesabı yine millete veririz. Makamlar geçicidir. Kalıcı olan, geride bırakılan izdir" denildi.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın önceki gün CHP'den istifa etmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'li ilçe belediye başkanları ile milletvekilleri, CHP Parti Meclisi üyeleri ve Ankara örgütü, dün akşam Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü Belediye Tesisleri'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından bugün yazılı açıklama yapıldı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş ve 15 ilçe belediye başkanı tarafından yapılan ortak açıklamada, söz konusu buluşmanın yaklaşık 10 gün öncesinden planlanmış bir istişare toplantısı olduğu belirtilerek, "Son günlerde kamuoyunun gündeminde yer alan bazı gelişmelerle toplantı tarihinin örtüşmesi ise tamamen bir tesadüftür. Bizler, Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'li 15 ilçe belediye başkanı olarak, aynı anlayışın, aynı sorumluluğun ve aynı halkçı belediyecilik çizgisinin temsilcileriyiz. Ünvanlarımız ve hizmet verdiğimiz bölgeler farklı olabilir. Ancak bu kente ve bu ülkeye karşı taşıdığımız sorumluluk tektir. Bizi bir arada tutan, ortak değerlerimiz ve milletin iradesidir. Ankara'da da, Türkiye'nin dört bir yanında da; hizmeti merkeze alan, şeffaflıktan ve adaletten taviz vermeyen, kimseyi dışlamayan, kimseyi yalnız bırakmayan bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Bugün sahada oluşan yüksek memnuniyet oranları; bu anlayışın, sokakta kurulan güven ilişkisinin doğal sonucudur. Bu tablo; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde, belediyelerimizin, milletvekillerimizin ve örgütümüzün birlikte ve uyum içinde çalışmasının bir yansımasıdır" denildi.

'HEDEFİMİZ, YERELDE BAŞARDIĞIMIZI GENELDE DE BAŞARMAK'

Açıklamada ayrıca, halka dokunan her işin bir karşılığının bulunduğu ve bu anlayışın bazı çevrelerde rahatsızlık yaratmasının da kaçınılmaz olduğu vurgulanarak, "Bu rahatsızlık; yanlışta değil, doğru yolda olunduğunun açık göstergesidir. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ni yerelde birinci yapan da işte bu anlayıştır. Bu başarı; icraatın, gerçeğin ve güvenin sonucudur. Elbette bu başarı, beraberinde daha büyük ve daha ağır bir sorumluluk da getirmektedir. Bunun farkındayız. Yerelde kurulan bu adil, halkçı ve şeffaf yönetim anlayışını ülke geneline taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Hedefimiz çok açıktır: Yerelde başardığımızı, genelde de başarmak. Milletin gönlünde kurulan bu bağı, ülkenin geleceğine taşımak. Biz bu masadayız. Çünkü bizi yan yana getiren şey kişisel hesaplar değil, ortak sorumluluğumuzdur. Siyaset anlayışımız ise nettir. Yetkiyi milletten alırız, hesabı yine millete veririz. Makamlar geçicidir. Kalıcı olan, geride bırakılan izdir. Biz sorumluluğumuzu da durduğumuz yeri de çok iyi biliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

