Son Dakika Haberleri: Yavru Kedilerden Anne Kediye Masaj

Yavru Kedilerden Anne Kediye Masaj

17 dakika önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çekilen görüntülerde iki kedinin pencere önünde annelerine yaptığı masaj görüntüleri, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Yavru Kedilerden Anne Kediye Masaj, System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çekilen görüntülerde iki kedinin pencere önünde annelerine yaptığı masaj görüntüleri, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Adem Gökkaya'ya ait kediler yaşadıkları evin penceresinin önünde annelerine masaj yaptı. Görüntülerde iki kedinin ortalarına aldıkları annelerinin sırtına yaptıkları masaj insana yapılan masaj görüntülerini aratmıyor. Sokakta bulup sahiplendiği kedilerini çok sevdiğini belirten Adem Gökkaya, "Lokantada çalışıyorum. Günlük onlara da yemek getiriyorum. Evin önünden ayrılmıyorlar. Ben de onları sahiplendim. Çoğu zaman böyle şirin halleri var. Geçtiğimiz günlerde birbirlerine masaj yaparken gördüm. Ben de cep telefonu kameramla o anları çektim" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:18 Kaynak: İHA

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